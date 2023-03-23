Где смотреть сборная Казахстана – Сборная Дании, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 26 марта
В воскресенье, 26 марта, сыграют сборная Казахстана и сборная Дании в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
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- Игра пройдет на стадионе «Астана Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Казахстана – сборная Дании
- Начало матча запланировано на 16:00 по московскому времени.
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