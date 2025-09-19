Хау об 1:2 от «Барселоны»: «Ньюкасл» хотел играть в высокооктановый футбол – думаю, у нас получилось. Разочарован, что мы не забили первыми – это решающий момент»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о поражении от «Барселоны».

Английская команда проиграла матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 1:2.

«Разочаровывает. Мы были в игре. Я не чувствовал, что мы выпадаем из нее. Я разочарован, что мы не забили первый гол. Это было решающим моментом. У нас были шансы сделать это.

Это была самоотверженная игра, но, возможно, нам не хватило класса, который принес бы нам победу.

Мы хотели создать сложную обстановку для соперника, играя в высокооктановый футбол. Я думаю, что у нас получилось. Обстоятельства сложились не в нашу пользу. В первом тайме у нас были моменты. Против таких команд их не бывает много. Нас наказали.

Конечно, мы могли бы действовать лучше в эпизодах с обоими голами. Я разочарован, что мы дали сопернику сделать кросс [в первом случае]. Разочарован тем, как мяч попал к сопернику во втором.

Это была хорошая игра, хорошая попытка. Эти вечера станут волшебными для нас только в том случае, если мы будем побеждать. Но благодаря таким матча, как сегодняшний, мы будем учиться и совершенствовать нашу игру.

Мы не сдавались до конца. Этим мы гордимся. Они хорошо провели дополнительное время – мы отчаянно пытались завладеть мячом, но не смогли отобрать его у них», – сказал Хау.