Конте про 0:2 с «Ман Сити»: «Сложно играть против них 11 на 11, а вдесятером после 20 минут это невозможно. Игра была сломана из-за удаления – не знаю, было ли это правильно»

Антонио Конте высказался о поражении от «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«Наполи» уступил «горожанам» (0:2) в 1-м туре общего этапа соревнования. Команда Конте осталась в меньшинстве после удаления Джованни Ди Лоренцо на 21-й минуте матча. Главным арбитром встречи был Феликс Цвайер.

О матче

«Сложно играть против «Манчестер Сити » 11 на 11, а вдесятером после 20 минут это уже невозможно. В обороне мы были очень хороши, но в моментах двух пропущенных мячей мы могли сыграть гораздо лучше. Впрочем, мне нечего сказать своим игрокам – они показали хорошую самоотдачу и настрой.

Если бы матч продолжился 11 на 11, на мой взгляд, можно было бы увидеть другую игру. Мы говорим о «Манчестер Сити» – фантастической команде, и нам нужно восстановиться и подготовиться к следующей игре.

Мы заберем с собой в Италию настрой команды, и мне нравится, как они вместе переживали это, но нельзя было пропускать два гола. Нам нужно думать о следующем матче в чемпионате, и я полагаю, что мы можем добиться успеха в Лиге чемпионов .

О красной карточке

«Честно говоря, я не видел эпизод. Когда получаешь красную карточку после 20 минут, искажается ход игры. Игра была сломана из-за этой красной карточки. Не знаю, было ли это правильно. Судья вынес решение, и мы должны его принять».

О решении заменить Кевина де Брюйне после удаления

«Это был мой единственный вариант. Мне было очень, очень жаль его, ведь это игра против его бывшей команды, но Кевин прекрасно все понял. У меня было только такое решение, только этот вариант», – сказал главный тренер «Наполи » в интервью TNT Sports.