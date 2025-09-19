Конте про 0:2 с «Ман Сити»: «Сложно играть против них 11 на 11, а вдесятером после 20 минут это невозможно. Игра была сломана из-за удаления – не знаю, было ли это правильно»
«Наполи» уступил «горожанам» (0:2) в 1-м туре общего этапа соревнования. Команда Конте осталась в меньшинстве после удаления Джованни Ди Лоренцо на 21-й минуте матча. Главным арбитром встречи был Феликс Цвайер.
О матче
«Сложно играть против «Манчестер Сити» 11 на 11, а вдесятером после 20 минут это уже невозможно. В обороне мы были очень хороши, но в моментах двух пропущенных мячей мы могли сыграть гораздо лучше. Впрочем, мне нечего сказать своим игрокам – они показали хорошую самоотдачу и настрой.
Если бы матч продолжился 11 на 11, на мой взгляд, можно было бы увидеть другую игру. Мы говорим о «Манчестер Сити» – фантастической команде, и нам нужно восстановиться и подготовиться к следующей игре.
Мы заберем с собой в Италию настрой команды, и мне нравится, как они вместе переживали это, но нельзя было пропускать два гола. Нам нужно думать о следующем матче в чемпионате, и я полагаю, что мы можем добиться успеха в Лиге чемпионов.
О красной карточке
«Честно говоря, я не видел эпизод. Когда получаешь красную карточку после 20 минут, искажается ход игры. Игра была сломана из-за этой красной карточки. Не знаю, было ли это правильно. Судья вынес решение, и мы должны его принять».
О решении заменить Кевина де Брюйне после удаления
«Это был мой единственный вариант. Мне было очень, очень жаль его, ведь это игра против его бывшей команды, но Кевин прекрасно все понял. У меня было только такое решение, только этот вариант», – сказал главный тренер «Наполи» в интервью TNT Sports.