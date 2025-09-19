  • Спортс
Хюттер об 1:4 с «Брюгге»: «Тяжелое поражение «Монако». Мы разочарованы и должны извиниться перед болельщиками»

Ади Хюттер оценил поражение «Монако» от «Брюгге» (1:4) в 1-м туре Лиги чемпионов.

«Это тяжелое поражение. «Брюгге» заслужил победу в полной мере, он был сильнее. 

Все мы разочарованы и должны извиниться перед нашими болельщиками. Нам предстоят анализ и подготовка к следующей игре», – сказал тренер «Монако».

В 2-м туре монегаски сыграют дома с «Манчестер Сити».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoМонако
logoАди Хюттер
logoЛига чемпионов УЕФА
logoБрюгге
