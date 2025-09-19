Хейлунд про 0:2 с «Ман Сити»: «Очень тяжелый матч. Играть на этом стадионе сложно, а в меньшинстве – еще сложнее»
Расмус Хейлунд прокомментировал поражение в матче с «Манчестер Сити».
В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Наполи» уступил со счетом 0:2, играя в меньшинстве с 21-й минуты после удаления Джованни Ди Лоренцо.
– Вы ожидали другого матча?
– Играть против «Ман Сити» на этом стадионе сложно, а играть вдесятером еще сложнее. Это очень тяжелый матч.
– Де Брюйне расстроился [из-за замены в 1-м тайме]?
– Он хотел сыграть, но решения принимает тренер, и мы должны уважать их. Он отличный игрок и обладает большим мастерством, но это было решение тренера, – сказал форвард «Наполи», арендованный у «МЮ», в интервью Sky Sport.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: TMW
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости