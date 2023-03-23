Хохлов про 65 млн рублей от Facebook*: «Есть постановление суда, но деньги не выплачены. Не хочу, чтобы мою фамилию стирали»

Теги Дмитрий Хохлов премьер-лига Россия светская хроника соцсети Матч ТВ Сочи Футбол

Дмитрий Хохлов предполагает, что не получит денег от Facebook* после победы в суде.

В октябре иск бывшего полузащитника сборной России был частично удовлетворен, Солнцевский суд Москвы обязал ответчика «выплатить Хохлову 64 миллиона рублей, 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, а также разблокировать все упоминания фамилии Хохлов в течение одного месяца».

– Давай поговорим про одну известную социальную сеть. Расскажите ситуацию с самого начала…

– Есть хороший знакомый, динамовский болельщик, который позвонил мне и сказал, что его супруга адвокат и хотела бы встретиться и поговорить. Ну и вкратце обрисовал мне, о чем будет разговор. Я ответил, что можем встретиться, но времени у меня особо нет.

Мы встретились, поговорили. Оказывается, что блокируют не только фамилию, но и людей, которые просто общаются и обсуждают что‑то на форумах.

Целенаправленная блокировка моей фамилии продолжалась на протяжении какого‑то времени, это был не единичный случай. Поэтому решили заняться этим вопросом по‑доброму, написали с просьбой разблокировать. Реакции было ноль: либо не захотели отвечать, либо какие‑то другие причины.

Тогда мне уже самому стало обидно. Решили выйти в правовое поле и решать вопрос так. После этого подали в суд, на первое и второе заседание они не явились, но когда поняли, что наши намерения серьезные, то начали приходить.

– Когда будет реализована моральная и материальная компенсация?

– Она, возможно, никогда не будет реализована.

– То есть никакие деньги до сих пор не приходили?

– Нет. Есть постановление суда, есть суммы, но они не выплачены.

– Какая сумма?

– 60 с лишним миллионов. Опять же, с самого первого дня мы старались следовать букве закона, соблюдали все сроки, уведомляли о своих намерениях. Также и после принятия решения суда мы отправили туда все необходимое.

– Моральную компенсацию вы получили?

– Моральную – да. Как бы это громко ни прозвучало, но я не хочу, чтобы мою фамилию стирали, она мне дорога, – сказал член тренерского штаба «Сочи».

* – Facebook принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России

Суд решил, что Facebook* должен Хохлову 65 млн рублей. Вам не показалось: 65 млн рублей

14 комментариев

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Asier Illaramendi
Хохлова в иноагенты, от врагов ведь получил лям
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Evgeny Trifonov
Ответ Антон Фалафель
Никто тебе 6ичего не выплатит по постановлению российского суда
ну не скажи, гугл уже не раз выплачивал.
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Momos
Если ФБ исполнит это решение суда, то Хохлов тут же влетит в списки иностранных агентов и получит огромные проблемы с трудоустройством, возможностями совершать банковские операции и огромный геморрой в виде различного рода отчетностей.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Marat_NJL
Можно с таким же успехом в Солнцевский суд подать иск на Грету Тунберг за плагиат лица.
"Перестаньте убивать селёдку ради шуб"©
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Dmitry Aqf
Ответ Антон Фалафель
Никто тебе 6ичего не выплатит по постановлению российского суда
Не, за моральный вред то ему 1млн выплатили, но остальные 60 лямов он вряд ли увидит.
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Dmitry Aqf
Челу буквально ни за что вражеская организация отсыпала лям морального вреда...
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Кирилл.С-Пб
Казалось бы обычная фамилия...
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Atsuktuvas
- Вот поступили на вас жалобы.
- А кто пишет?
- Аноним.
- Дал же Бог фамилию.
(к/ф "Королева бензоколонки")
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Hitgoe Himgob
Ответ Marat_NJL
Можно с таким же успехом в Солнцевский суд подать иск на Грету Тунберг за плагиат лица.
и все равно проиграть)))
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igls54
Facebook за хохлов ответит
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Raul Bloodworth
А чё так мало ? Надо было 65 млн долларов влепить врагам
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Streetbor
сейчас бы на футбольном матче кричать бей Хохлов)) // Даже само приложение не даёт отправить фамилию Хохлов))
+1
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Marat_NJL
Можно с таким же успехом в Солнцевский суд подать иск на Грету Тунберг за плагиат лица.
+29
-3
+26
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Антон Фалафель
Никто тебе 6ичего не выплатит по постановлению российского суда
+6
-7
-1
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