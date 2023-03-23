Мария Кожевникова опровергла слухи о романе с Алдониным: «Сфотографировала с ним ребенка, и вот что получилось»

Теги Евгений Алдонин премьер-лига Россия Сборная России по футболу светская хроника Александр Кожевников соцсети кино Футбол

Актриса Мария Кожевникова опровергла слухи о романе с Евгением Алдониным.

Как пишет «МУЗ-ТВ», мастера спорта по художественной гимнастике видели с экс-игроком ЦСКА на публике, из-за чего появились слухи об их романе.

По словам Кожевниковой, она видела бывшего игрока сборной России всего один раз – на матче, куда пришла со старшим сыном.

«Я сфотографировала с ним своего ребенка. И вот что из этого получилось! Надеюсь, Евгений Алдонин и его жена точно также отреагируют», – написала бывший депутат Госдумы в инстаграме.

Кожевникова также опубликовала фото со своим гражданским мужем Евгением Васильевым, с которым они воспитывают троих сыновей.

«12 лет на одном плече! Мой ответ желтой прессе», – написала дочь двукратного олимпийского чемпиона по хоккею Александра Кожевникова.

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1 комментарий

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AF007
Кузя уже за ним выехал
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