Красная карточка Нунеша в матче с «Лидсом» отменена. Хавбека «Вулвз» могли дисквалифицировать на 3 игры за споры с лайнсменом

Футбольная ассоциация Англии отменила красную карточку .

В матче 28-го тура против « » полузащитник « » получил прямую красную карточку в компенсированное время. Находясь на скамейке запасных, Нунеш начал эмоционально спорить с одним из арбитров после гола хавбека «Лидса» Родриго Морено. Нунешу грозила трехматчевая дисквалификация.

«Вулверхэмптон» оспорил красную карточку Нунеша, и футбольная ассоциация Англии удовлетворила иск клуба. Нунеш сможет сыграть в ближайшем матче против «Ноттингем Форест» 1 апреля.

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