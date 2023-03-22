Спортдиректор «Родины»: «Выйти в РПЛ для нас важно в следующем сезоне. Получится раньше – замечательно»

Спортивный директор «Родины» заявил о планах клуба выйти в Мир .

– « » уже в трех очках от пятого места [в Мелбет Первой лиге], которое может стать пропуском в стыки при условии, что в четверке финиширует «Алания» и РФС не лицензирует еще строящийся стадион во Владикавказе.

– Мы держим это в уме. Если получится — замечательно. Но главное — выполнять задачи не позднее тех сроков, на которые они намечены.

Вот в следующем сезоне для нас очень важно выйти. Если получается раньше, то замечательно. Пока глобально мы еще ничего не сделали, занимаем 11-е место.

– Говорят, что у «Родины» безразмерный бюджет в том плане, что владелец клуба Сергей Ломакин в любой момент может увеличить финансирование.

– В теории может, но мы это даже не обсуждаем, поскольку нет необходимости. У нас достаточно сдержанные зарплаты. Про «Родину» ходят какие-то финансовые легенды, хотя мы действуем в рамках рынка. Есть ряд клубов, где зарплаты существенно выше.

– Возвращаться на «ВТБ Арену» не планируете?

– Сейчас эта тема не поднимается. Пока играем в Сокольниках, а дальше видно будет, – сказал .

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас