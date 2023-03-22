Спортдиректор «Родины»: «Выйти в РПЛ для нас важно в следующем сезоне. Получится раньше – замечательно»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Алексей Зинин Родина Москва Футбол

Спортивный директор «Родины» заявил о планах клуба выйти в Мир РПЛ.

– «Родина» уже в трех очках от пятого места [в Мелбет Первой лиге], которое может стать пропуском в стыки при условии, что в четверке финиширует «Алания» и РФС не лицензирует еще строящийся стадион во Владикавказе.

– Мы держим это в уме. Если получится — замечательно. Но главное — выполнять задачи не позднее тех сроков, на которые они намечены.

Вот в следующем сезоне для нас очень важно выйти. Если получается раньше, то замечательно. Пока глобально мы еще ничего не сделали, занимаем 11-е место.

– Говорят, что у «Родины» безразмерный бюджет в том плане, что владелец клуба Сергей Ломакин в любой момент может увеличить финансирование.

– В теории может, но мы это даже не обсуждаем, поскольку нет необходимости. У нас достаточно сдержанные зарплаты. Про «Родину» ходят какие-то финансовые легенды, хотя мы действуем в рамках рынка. Есть ряд клубов, где зарплаты существенно выше.

– Возвращаться на «ВТБ Арену» не планируете?

– Сейчас эта тема не поднимается. Пока играем в Сокольниках, а дальше видно будет, – сказал Алексей Зинин.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

11 комментариев

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Александр Казаков
Ответ кuraakula belov
Что для росфутбола будет полезнее, ещё один клуб из Москвы без истории и болельщиков, но частный или возвращение скажем Балтики или Алании, но за госсчет?
Алания частная
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Александр Казаков
Не верю я в эту родину. Пахнет новым тосно
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Gustav Forsberg
Ответ кuraakula belov
Что для росфутбола будет полезнее, ещё один клуб из Москвы без истории и болельщиков, но частный или возвращение скажем Балтики или Алании, но за госсчет?
частный клуб, который будет стремиться нарастить фан-базу, а не бездонно сосать деньги из бюджета.
в нынешних и будущих реалиях только такой вариант - как можно больше частных клубов.
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Кино Музыка
Ответ кuraakula belov
Что для росфутбола будет полезнее, ещё один клуб из Москвы без истории и болельщиков, но частный или возвращение скажем Балтики или Алании, но за госсчет?
То и другое. Но частные клубы сейчас полезней.
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кuraakula belov
Ответ Кино Музыка
Еще один частный клуб это отлично. Лишь бы их не стали давить. А это возможно.
Что для росфутбола будет полезнее, ещё один клуб из Москвы без истории и болельщиков, но частный или возвращение скажем Балтики или Алании, но за госсчет?
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Fatty Toni
Ещё одна московская команда без болельщиков. Спрашивается, зачем? Хотя, ответ на поверхности - футбол в России, увы, не для зрителей. Он для реализации хотелок больших дядь (и, в некоторых случаях, хотелок тёть больших дядь). А зритель, что зритель, пошел он в #### этот зритель. Вот и видим 208 человек на матче РПЛ в Москве. И треть из них, небось, родственники и друзья ногомячистов.
Деградация как есть.
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Three Days Grace
Ответ Пётр Смирнов
Если это так, то здорово, но я сомневаюсь, что у него хватит денег на полное содержание клуба в РПЛ на несколько лет. Иначе смысл выходить в высший дивизион, если в конце сезона опять вылетят? Им же нужно усиление какое-то
не думаю, что такой ***** и не понимает простых истин
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Кино Музыка
Еще один частный клуб это отлично. Лишь бы их не стали давить. А это возможно.
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Пётр Смирнов
Ответ Vlad33
Это частный клуб,владелец Сергей Ломакин,основатель Фикспрайса,денег достаточно.
Если это так, то здорово, но я сомневаюсь, что у него хватит денег на полное содержание клуба в РПЛ на несколько лет. Иначе смысл выходить в высший дивизион, если в конце сезона опять вылетят? Им же нужно усиление какое-то
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Vlad33
Ответ Пётр Смирнов
А смысл им выходить? Выйдут они и бюджет клуба будет увеличен в несколько раз. У них есть спонсор, способный покрыть эти расходы? Или опять из регионального бюджета будут деньги брать?
Это частный клуб,владелец Сергей Ломакин,основатель Фикспрайса,денег достаточно.
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Пётр Смирнов
А смысл им выходить? Выйдут они и бюджет клуба будет увеличен в несколько раз. У них есть спонсор, способный покрыть эти расходы? Или опять из регионального бюджета будут деньги брать?
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