Где смотреть Сборная Португалии – сборная Лихтенштейна, во сколько прямая трансляция матча, Евро 2024 отборочный турнир 23 марта
В четверг, 23 марта, сыграют сборная Португалии и сборная Лихтенштейна в рамках Евро 2024 Отборочного Турнира.
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- Игра пройдет на стадионе «Жозе Алваладе».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Португалии – сборная Лихтенштейна
- Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.
Сборная Португалии: все новости
Сборная Лихтенштейна: все новости
Евро 2024 отборочный турнир: все новости
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