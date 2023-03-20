Куртуа согласился, что «Реал» больше не претендует на Ла Лигу: «Мы должны быть честными. Не сдадимся, но разница уже четыре матча»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Тибо Куртуа Футбол

Тибо Куртуа считает, что «Реал» больше не претендует на победу в чемпионате Испании.

Мадридский клуб проиграл «Барселоне» (1:2) в класико. Каталонцы оторвались на 12 очков от «Реала» в турнирной таблице.

– С мыслями о чемпионстве в Ла Лиге можно попрощаться?

– Да, мы должны быть честными.

Конечно, мы никогда не сдадимся, но разница составляет уже четыре матча. Нет ничего невозможного, но сделать это будет очень сложно. Мы должны победить в Кубке Испании.

Мы показали хорошую игру. У них были шансы, и у нас тоже.

Может, моментов было и не так много, но было достаточно подходов, однако не получилось ими воспользоваться. Жаль, что отменили наш гол. А потом соперник забил.

Обидно, но мы не должны сдаваться. Впереди два очень хороших месяца. Уверен, что мы можем побороться за Кубок Испании. К тому же у нас есть Лига чемпионов, – сказал вратарь «Реала».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

68 комментариев

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Эзиз Халлыев
Ответ Asad Nizamov
Интер который хапает от Реала в ЛЧ, Бавария которую лихорадило в бундес лиге, да и вообще вспомни прошлый сезон тоже в добавок, не надо искать оправданий
Ок, если Бавария пройдёт Сити, а Реал Челси, вот тогда и скажешь как лихорадит Баварию в еврокубках.
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Veles3101
Ответ wmfrxwf5rq
А вам есть что праздновать?
надо защитить титул ДЕЙСТВУЮЩЕГО чемпиона ЛЧ, а потом можно и отпраздновать. У маленьких команд праздники по любому пустяку..по типу победы на Викторией Плызень, большие команду такого себе позволить увы не могут
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Эзиз Халлыев
Ответ Zidan GOAT
А давай скажем, что у Реала Лейпциг (1:1 с Сити) и не будет брать в расчёт матч, где первый гол это левая пенка, а затем даже фол Эдерсона не фиксируют, хотя там можно было КК выписывать И уже все выглядит по другому Ну ещё можно сказать, что Барса отлетает с ЛЕ от МЮ (7:0 с Ливерпулем).
Ты хочешь сказать что Лейпциг конкурент Баварии(которая в бундесферме делает то, что пожелает)
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Tristan...
Ответ Veles3101
пока Реал буднично споткнулся на очередном середняке и готовится крушить европейских топов в ЛЧ, в Каталонии безумие и национальный праздник. Больше то праздновать нечего
Кроме победы в Суперкубке и 12 очкового отрыва в чемпионате больше отмечать нечего...
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wmfrxwf5rq
Ответ Veles3101
пока Реал буднично споткнулся на очередном середняке и готовится крушить европейских топов в ЛЧ, в Каталонии безумие и национальный праздник. Больше то праздновать нечего
А вам есть что праздновать?
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Veles3101
пока Реал буднично споткнулся на очередном середняке и готовится крушить европейских топов в ЛЧ, в Каталонии безумие и национальный праздник. Больше то праздновать нечего
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Roman Betenya
Барселона в Ла Лиге объективно сильнее в этом сезоне, и это абсолютно нормально - всё циклично. Заканчивайте бросаться друг в друга экскрементами, одним надо научиться достойно проигрывать, а другим - выигрывать. Берите пример с Куртуа :)
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Колыван
Ответ sports!
Ты смотри что бы папочка на следующий сезон команду в сегунде не тренировал
https://www.sports.ru/football/1114972444-v-iske-prokuratury-k-barse-o-podkupe-sudej-net-dokazatelstv.html?sl=1
Упс
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Ярик01
Минимальная интрига только в Германии
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Asad Usmanhodjaev
Ответ Zidan GOAT
А давай скажем, что у Реала Лейпциг (1:1 с Сити) и не будет брать в расчёт матч, где первый гол это левая пенка, а затем даже фол Эдерсона не фиксируют, хотя там можно было КК выписывать И уже все выглядит по другому Ну ещё можно сказать, что Барса отлетает с ЛЕ от МЮ (7:0 с Ливерпулем).
Это "другое" ты не понимаешь, бесполезно объяснять
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Roman Betenya
Ответ Burel
ноль треблов за 120 лет бесславной и постыдной истории проекта франко по прозвищу "меньше, чем клуб"
Не надо так распушивать перья после победы в Класико. Завтра прилетит очередная новость про работу Барсы с судьями, и ты побежишь в тень до следующего приятного для тебя инфоповода. Порадуйся за своих, это гораздо полезнее.
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Большой Сэми
Ответ Barca
Ой ой ой, ты посмотри, что ваши коллэги пишут, а потом мне что-то предъявляй
Я болею за Барсу, чел
Поэтому и пишу сейчас
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Виталий
Ответ Azatgeldi
А как дела в Еврокубках у папочки Хави?
ну не все сразу, как я понимаю. Скамейка не большая, травмы. Поэтому нужно будет судить об Еврокубках в следующем сезоне.
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Zidan GOAT
Ответ aslvowk@mail.ru
Удивительно, как мадридские игроки и болельщики неправильно подбирают слова: они жалеют о том, что отменили гол, а не о том, что был офсайд. Согласитесь, фраза "жаль, что Асенсио забрался в сантиметровый офсайд" звучит куда более разумно. Сожалеть об отмененном голе, забитом не по правилам, могут только двуличные люди. В свои ворота ведь все хотят справедливых решений
Там вы же сектанты не то, что болеете, а даже гордитесь треблом, где Эвребе не дал 4 пенальти Челси )
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alinho11
Ответ Buharoid
Так что поделать, если хозяин из группы не может выйти.
Чел, я болельщик Барсы, но это было смешно) Годная ответка
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Zidan GOAT
Ответ Эзиз Халлыев
Да да, Барса у которой Бавария и Интер + травмы и Реал у которого Лейпциг(0:7 от Ман Сити) и Шахтер, поговори ещё тут.
А давай скажем, что у Реала Лейпциг (1:1 с Сити) и не будет брать в расчёт матч, где первый гол это левая пенка, а затем даже фол Эдерсона не фиксируют, хотя там можно было КК выписывать
И уже все выглядит по другому
Ну ещё можно сказать, что Барса отлетает с ЛЕ от МЮ (7:0 с Ливерпулем).
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Asad Nizamov
Ответ ZaSvabody
Да они вылетят из ЛЧ в полуфинале гарантировано и мадридским бестрофейным школьникам останется пососавыть... палец и писать про Негрейру 😂
Как бы в Сегунду не вылетели, посмотрел бы на вас
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Zidan GOAT
Ответ Burel
ноль треблов за 120 лет бесславной и постыдной истории проекта франко по прозвищу "меньше, чем клуб"
Сейчас бы гордиться треблом имени Эвребе )
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Zidan GOAT
Ответ Tristan...
И всё таки как же везёт нашему Реалу, что в ЛЧ не встречаются с хозяином...
Потому что она в ЛЕ не вылетают) в отличии от проекта Негрейры )
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ZaSvabody
Ответ Эзиз Халлыев
Да да, Барса у которой Бавария и Интер + травмы и Реал у которого Лейпциг(0:7 от Ман Сити) и Шахтер, поговори ещё тут.
Да они вылетят из ЛЧ в полуфинале гарантировано и мадридским бестрофейным школьникам останется пососавыть... палец и писать про Негрейру 😂
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Asad Nizamov
Ответ Эзиз Халлыев
Да да, Барса у которой Бавария и Интер + травмы и Реал у которого Лейпциг(0:7 от Ман Сити) и Шахтер, поговори ещё тут.
Интер который хапает от Реала в ЛЧ, Бавария которую лихорадило в бундес лиге, да и вообще вспомни прошлый сезон тоже в добавок, не надо искать оправданий
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Arman Markosyan 25
Ответ ZaSvabody
Куртуа намного адекватнее белошипа и хави алонсо 😂
Белошип говорил, что Реал будет тренироваться на спотифае, а по итогу Реал потерял шансы на Ла Лигу)
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Tristan...
Ответ Buharoid
Так что поделать, если хозяин из группы не может выйти.
Ожидал такого ответа) плюсанул
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Tristan...
Ответ Asad Nizamov
Победили по делу, не спорю, но Сколько побед в этом сезоне в ЛЧ ? Два? Против кого напомни, Виктории? а в Лиге Европы? Ноль ?
Да, всё так. С Реалом попроще складывается
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ZaSvabody
Куртуа намного адекватнее белошипа и хави алонсо 😂
+6
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