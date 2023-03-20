Куртуа согласился, что «Реал» больше не претендует на Ла Лигу: «Мы должны быть честными. Не сдадимся, но разница уже четыре матча»
Тибо Куртуа считает, что «Реал» больше не претендует на победу в чемпионате Испании.
Мадридский клуб проиграл «Барселоне» (1:2) в класико. Каталонцы оторвались на 12 очков от «Реала» в турнирной таблице.
– С мыслями о чемпионстве в Ла Лиге можно попрощаться?
– Да, мы должны быть честными.
Конечно, мы никогда не сдадимся, но разница составляет уже четыре матча. Нет ничего невозможного, но сделать это будет очень сложно. Мы должны победить в Кубке Испании.
Мы показали хорошую игру. У них были шансы, и у нас тоже.
Может, моментов было и не так много, но было достаточно подходов, однако не получилось ими воспользоваться. Жаль, что отменили наш гол. А потом соперник забил.
Обидно, но мы не должны сдаваться. Впереди два очень хороших месяца. Уверен, что мы можем побороться за Кубок Испании. К тому же у нас есть Лига чемпионов, – сказал вратарь «Реала».
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Упс
Поэтому и пишу сейчас
И уже все выглядит по другому
Ну ещё можно сказать, что Барса отлетает с ЛЕ от МЮ (7:0 с Ливерпулем).