Куртуа согласился, что «Реал» больше не претендует на Ла Лигу: «Мы должны быть честными. Не сдадимся, но разница уже четыре матча»

считает, что «Реал» больше не претендует на победу в чемпионате Испании.

Мадридский клуб проиграл «Барселоне» (1:2) в класико. Каталонцы оторвались на 12 очков от «Реала» в турнирной таблице.

– С мыслями о чемпионстве в можно попрощаться?

– Да, мы должны быть честными.

Конечно, мы никогда не сдадимся, но разница составляет уже четыре матча. Нет ничего невозможного, но сделать это будет очень сложно. Мы должны победить в Кубке Испании.

Мы показали хорошую игру. У них были шансы, и у нас тоже.

Может, моментов было и не так много, но было достаточно подходов, однако не получилось ими воспользоваться. Жаль, что отменили наш гол. А потом соперник забил.

Обидно, но мы не должны сдаваться. Впереди два очень хороших месяца. Уверен, что мы можем побороться за Кубок Испании. К тому же у нас есть Лига чемпионов, – сказал вратарь « ».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас