Отрыв «Наполи» в Серии А вырос до 19 очков. «Лацио» поднялся на 2-ю строчку, обойдя «Интер»

«Наполи» лидирует в турнирной таблице Серии А с отрывом в 19 очков.

В 27-м туре Серии А « » уступил « » (0:1) и опустился на 3-е место в турнирной таблице. На вторую строчку поднялся « », одержавший победу над «Ромой» (1:0) и набравший 52 очка.

« », обыгравший « » со счетом 4:0, имеет в активе 71 очко. Таким образом, отрыв команды Лучано Спаллетти от 2-го места в турнирной таблице составляет 19 очков.

4-м идет «Милан» с 48 очками, 5-й – «Рома» с 47 баллами.

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