Отрыв «Наполи» в Серии А вырос до 19 очков. «Лацио» поднялся на 2-ю строчку, обойдя «Интер»
«Наполи» лидирует в турнирной таблице Серии А с отрывом в 19 очков.
В 27-м туре Серии А «Интер» уступил «Ювентусу» (0:1) и опустился на 3-е место в турнирной таблице. На вторую строчку поднялся «Лацио», одержавший победу над «Ромой» (1:0) и набравший 52 очка.
«Наполи», обыгравший «Торино» со счетом 4:0, имеет в активе 71 очко. Таким образом, отрыв команды Лучано Спаллетти от 2-го места в турнирной таблице составляет 19 очков.
4-м идет «Милан» с 48 очками, 5-й – «Рома» с 47 баллами.
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1)Конкуренция , разноплановость Оливейры и Руя на ЛЗ
2) Симеоне, Распадори в запасе, супер усиление на самом деле
3) Лосано и Политано справа в атаке - бесконечная конкуренция
4) в центр поля в лавке: Ндомбеле, Демме
5) Уникальный Элмас, который и в центре, и на фланге сыграет
6) Стабильно выходят на замену Гаэтано и Зербин
7) самая менее ротируемая зона, но не менее глубокая - оборона: ЛЗ уже упомянул, а ПЗ и 2 ЦЗ тоже есть - Берешиньски, Остигор и Жезус