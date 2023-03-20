Отрыв «Наполи» в Серии А вырос до 19 очков. «Лацио» поднялся на 2-ю строчку, обойдя «Интер»

Теги Интер Рома Милан Лацио Торино Ювентус серия А Италия Наполи Футбол

«Наполи» лидирует в турнирной таблице Серии А с отрывом в 19 очков.

В 27-м туре Серии А «Интер» уступил «Ювентусу» (0:1) и опустился на 3-е место в турнирной таблице. На вторую строчку поднялся «Лацио», одержавший победу над «Ромой» (1:0) и набравший 52 очка.

«Наполи», обыгравший «Торино» со счетом 4:0, имеет в активе 71 очко. Таким образом, отрыв команды Лучано Спаллетти от 2-го места в турнирной таблице составляет 19 очков. 

4-м идет «Милан» с 48 очками, 5-й – «Рома» с 47 баллами.

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16 комментариев

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zakariaagro
За последние 5 матчей Интер забил 4 гола. И этот позор на 3 месте в чемпионате Италии
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Marcus-light
Кошмар, конечно, второе место с 52 очками. Меньше 2/3 очков
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Богдан Агафонов
Ответ Алексей Малютин
нет у команды такой глубины, чтобы полусоставом доигрывать. Можно доиграться, а потом как обухом получить +15 через суд и будет уже не до смеха
Чего? У Наполи самый глубокий состав в Европе как раз таки.
1)Конкуренция , разноплановость Оливейры и Руя на ЛЗ
2) Симеоне, Распадори в запасе, супер усиление на самом деле
3) Лосано и Политано справа в атаке - бесконечная конкуренция
4) в центр поля в лавке: Ндомбеле, Демме
5) Уникальный Элмас, который и в центре, и на фланге сыграет
6) Стабильно выходят на замену Гаэтано и Зербин
7) самая менее ротируемая зона, но не менее глубокая - оборона: ЛЗ уже упомянул, а ПЗ и 2 ЦЗ тоже есть - Берешиньски, Остигор и Жезус
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d.xoxlov
Ответ llolishe
Лациале!!!!!!!Чиро хоть сезон должен сыграть в ЛЧ!
Почему "хоть", а не "ещё"?)
+1
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Juve storia di un grande amore
Ответ Иван Гульмеш
9 поражений у Интера - позорище. С такой игрой проход в 1/2 Лч будет чудом
По факту, это были единственные конкуренты Наполи по очкам и если у Юве ещё что-то можно сказать, то Интер нестабильно просто проводил игры, вот и результат. Но надо не Интер хаять, а хвалить монструозный Наполи
+4
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+4
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Merdan Saliyew
Надо выиграть ещё 5 матча
+1
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U
Ответ Igorek163163
Поздравляю Наполи и его болельщиков с долгожданным чемпионском)))
Давно. Конкурентов нет по сезону от слова совсем.
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+6
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Иван Гульмеш
9 поражений у Интера - позорище. С такой игрой проход в 1/2 Лч будет чудом
+1
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+1
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Juve storia di un grande amore
Ну, тут Неаполь можно поздравить уже. Конечно, не принято обычно заранее вешать медали, но чтобы проиграть такой отрыв - это надо конкретно так облажаться
+5
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+5
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Алексей Елистратов
Добрый вечер, Ювентус 56 очков.
+19
-3
+16
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llolishe
Лациале!!!!!!!Чиро хоть сезон должен сыграть в ЛЧ!
+7
-2
+5
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Зизуха
Если после обжалования Юве вернут 15 очков, то окажутся на втором месте
+2
-2
0
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Алексей Малютин
Ответ Виктор Кассир
Уже можно доигрывать полузеревом и сосредоточиться на ЛЧ. Жаль, что Аталанта не попала на пике в такой же слабый сезон, может и закончилась бы сказка титулом.
нет у команды такой глубины, чтобы полусоставом доигрывать. Можно доиграться, а потом как обухом получить +15 через суд и будет уже не до смеха
+2
-3
-1
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Виктор Кассир
Уже можно доигрывать полузеревом и сосредоточиться на ЛЧ. Жаль, что Аталанта не попала на пике в такой же слабый сезон, может и закончилась бы сказка титулом.
0
-2
-2
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Arman Markosyan 25
Теперь можно сосредоточиться на ЛЧ
+19
-1
+18
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Igorek163163
Поздравляю Наполи и его болельщиков с долгожданным чемпионском)))
+35
-1
+34
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