Игорь Колыванов: «Тюкавин – один из лучших нападающих РПЛ. Можно даже поговорить о «Милане», «Интере» или «Ювентусе»

считает, что подойдет клубам Серии А.

Ранее агент нападающего « » заявил: «Хотим уехать в нормальный топ-клуб Европы».

– Для начала нужно определиться, в какой чемпионат Константин захочет перейти. Тюкавин – быстрый футболист, он прогрессирует, он подошел бы любому чемпионату.

Тюкавин – один из лучших нападающих .

Например, итальянский или испанский чемпионаты, как мне кажется, подошли бы Косте, но это решать ему и его агенту, куда уезжать.

– Если говорить о Серии А, то какому клубу подошел бы Тюкавин?

– Можно даже поговорить и о «Милане», «Интере» или « », потому что Костя – быстрый и острый форвард.

Ему всего 20 лет, а в таком возрасте еще можно рассчитывать на попадание в топ-клуб, – сказал бывший футболист сборной России.

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