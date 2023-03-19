Игорь Колыванов: «Тюкавин – один из лучших нападающих РПЛ. Можно даже поговорить о «Милане», «Интере» или «Ювентусе»
Игорь Колыванов считает, что Константин Тюкавин подойдет клубам Серии А.
Ранее агент нападающего «Динамо» заявил: «Хотим уехать в нормальный топ-клуб Европы».
– Для начала нужно определиться, в какой чемпионат Константин захочет перейти. Тюкавин – быстрый футболист, он прогрессирует, он подошел бы любому чемпионату.
Тюкавин – один из лучших нападающих РПЛ.
Например, итальянский или испанский чемпионаты, как мне кажется, подошли бы Косте, но это решать ему и его агенту, куда уезжать.
– Если говорить о Серии А, то какому клубу подошел бы Тюкавин?
– Можно даже поговорить и о «Милане», «Интере» или «Ювентусе», потому что Костя – быстрый и острый форвард.
Ему всего 20 лет, а в таком возрасте еще можно рассчитывать на попадание в топ-клуб, – сказал бывший футболист сборной России.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Будь внешнеполитическая обстановка другой, мог бы поехать в ротацию середняка или на скамейку/под аренды упамянутых клубов, почему нет?
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