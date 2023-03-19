Игорь Колыванов: «Тюкавин – один из лучших нападающих РПЛ. Можно даже поговорить о «Милане», «Интере» или «Ювентусе»

Теги Интер Милан Ювентус премьер-лига Россия серия А Италия Динамо Москва Игорь Колыванов Константин Тюкавин Футбол

Игорь Колыванов считает, что Константин Тюкавин подойдет клубам Серии А.

Ранее агент нападающего «Динамо» заявил: «Хотим уехать в нормальный топ-клуб Европы».

– Для начала нужно определиться, в какой чемпионат Константин захочет перейти. Тюкавин – быстрый футболист, он прогрессирует, он подошел бы любому чемпионату.

Тюкавин – один из лучших нападающих РПЛ.

Например, итальянский или испанский чемпионаты, как мне кажется, подошли бы Косте, но это решать ему и его агенту, куда уезжать.

– Если говорить о Серии А, то какому клубу подошел бы Тюкавин?

– Можно даже поговорить и о «Милане», «Интере» или «Ювентусе», потому что Костя – быстрый и острый форвард.

Ему всего 20 лет, а в таком возрасте еще можно рассчитывать на попадание в топ-клуб, – сказал бывший футболист сборной России.

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8 комментариев

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Бюрофакс Барселоны
Шутки шутками, но Тюкавин - современный и уже сейчас вполне классный нападающий, хоть и не совсем стабильный на большой дистанции. При этом в 20 лет имеющий вполне солидный опыт игры в высшем дивизионе.
Будь внешнеполитическая обстановка другой, мог бы поехать в ротацию середняка или на скамейку/под аренды упамянутых клубов, почему нет?
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Владимир Никаноров
Поговорить конечно можно например о семье и браке...недавно писали что Костя скоро женится...
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dimur
Психиатр пациенту:
Вы хотите поговорить об этом?
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gja
Поговорить (и не только) можно и о лучших девчат с онлифанс, но в постели они от этого не появятся...
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Спартак Уокер
Вот он шутник
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Spartakus1984
Мля ну почему сразу наих за пару голов в РПЛ сватают в топ клубы?по факту наши еле тянут даже уровень середняков топ лиг.
+5
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Mechel**
Целых 7 голов! Тут даже можно поговорить и о Манчестер Сити, Челси или Ливерпуле
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IlyaGrain
Ну поговорить конечно можно 🤷🏻‍♂️😀
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