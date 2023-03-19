Эдуард Сперцян: «Из «Милана» на меня никто не выходил. Мечта есть, но пока я в «Краснодаре». Хочу взять Кубок»

не знает об интересе «Милана» и еще не решил, где хотел бы играть.

– Пишут, что «Милан» интересуется вами. Это правда? С вами общались представители клуба?

– Честно, я не знаю этого. На меня никто не выходил оттуда.

Пока не знаю, где хотел бы играть. У меня есть мечта, но пока я в «Краснодаре», хочу выиграть Кубок России, шансы у нас есть. Как будет дальше – посмотрим, – сказал полузащитник « ».

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас