Эдуард Сперцян: «Из «Милана» на меня никто не выходил. Мечта есть, но пока я в «Краснодаре». Хочу взять Кубок»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России возможные трансферы Краснодар Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян не знает об интересе «Милана» и еще не решил, где хотел бы играть.

– Пишут, что «Милан» интересуется вами. Это правда? С вами общались представители клуба?

– Честно, я не знаю этого. На меня никто не выходил оттуда.

Пока не знаю, где хотел бы играть. У меня есть мечта, но пока я в «Краснодаре», хочу выиграть Кубок России, шансы у нас есть. Как будет дальше – посмотрим, – сказал полузащитник «Краснодара».

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4 комментария

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nelmaa1950@mail.ru
Сперцяну очень мешают слухи и возня вокруг него,ничем особенным не оправданная.Он даже физически не потянет в европейском топ клубе. Теперь ему уже внушили,что он обязательно должен куда то уйти из Краснодара. с какого перепугу?
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Спартак Уокер
В Милане он не кому не нужен там все места заняты
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Eliza77
Понимает, что только призрачный шанс есть в кубке. В чемпионате глухо.. а потом в Милан !
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evil
- Алло, "Милан"? Я пока в "Краснодаре"
- Кто это?
- Всё, пока
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-5
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