«Челси» не победил впервые за 4 матча – ничья с «Эвертоном»

«Челси» не сумел продлить победную серию, насчитывавшую 3 матча.

Команда Грэма Поттера сыграла вничью с « » (2:2) в 28-м туре АПЛ, упустив победу на 89-й минуте.

В последний раз «синие» проигрывали 26 февраля – «Тоттенхэму» (0:2). С тех пор у них было 3 победы подряд, а теперь – ничья.

Далее «Челси» примет «Астон Виллу» – это случится 1 апреля.

У «Челси» три победы подряд – Поттер исправил ситуацию? Или просто не везло?

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