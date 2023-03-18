«Челси» не победил впервые за 4 матча – ничья с «Эвертоном»
«Челси» не сумел продлить победную серию, насчитывавшую 3 матча.
Команда Грэма Поттера сыграла вничью с «Эвертоном» (2:2) в 28-м туре АПЛ, упустив победу на 89-й минуте.
В последний раз «синие» проигрывали 26 февраля – «Тоттенхэму» (0:2). С тех пор у них было 3 победы подряд, а теперь – ничья.
Далее «Челси» примет «Астон Виллу» – это случится 1 апреля.
У «Челси» три победы подряд – Поттер исправил ситуацию? Или просто не везло?
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Из всех убогих замен, что сегодня провел Поттер, большой тренер выпустил бы только Галлахера вместо Пулишича на 85-88 минуте.А на 65 вышли бы Мадуэке или Мудрик, чтобы добавить скорости.Поттер же сегодня выпустил аж 4 игрока для укрепления обороны.
Это маленький местечековый тренер и никакой проход в ЛЧ в любую стадию не изменит психологию человека в 50 лет.
Так что топарь Поттер доказал свою крутость отстояв ничью!