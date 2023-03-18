«Челси» не победил впервые за 4 матча – ничья с «Эвертоном»

Теги Челси Эвертон премьер-лига Россия Грэм Поттер Футбол

«Челси» не сумел продлить победную серию, насчитывавшую 3 матча.

Команда Грэма Поттера сыграла вничью с «Эвертоном» (2:2) в 28-м туре АПЛ, упустив победу на 89-й минуте.

В последний раз «синие» проигрывали 26 февраля – «Тоттенхэму» (0:2). С тех пор у них было 3 победы подряд, а теперь – ничья.

Далее «Челси» примет «Астон Виллу» – это случится 1 апреля.

У «Челси» три победы подряд – Поттер исправил ситуацию? Или просто не везло?

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13 комментариев

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Den-is
Ответ llolishe
Что Джака что Ховерц были наказаны судьбой за клоунские празднования голов)))
Если бы ты не был лолищем, то знал бы, что Джака адресовал это своей дочери, как и обещал. Сначала разобрался бы, а потом бочку катил
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Акира_1
Ответ Старик Стариканов
Сушить игру против Эвертона,это конечно мощь.Собрался видите ли гребанную ЛЧ выиграть
Это ты ещё матч с Саутгемптоном не видел) А так там и с Лидсом, и с Кристал Пэлас, где Челси выиграл, такая же жалкая оборона одного гола была с 60 минуты против мёртвых соперников. Более сильные потому что такой Челси разбирают.
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llolishe
Что Джака что Ховерц были наказаны судьбой за клоунские празднования голов)))
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Гол в девятину
Ужасный гейм-менеджмент от Поттера, все было нормально пока он не полез со своими заменами при 1-0.Зачем ты откатываешься в оборону когда ситуация на поле этого не предполагает и у соперника ничего не получается в атаке? И ответных контратак тоже нет.

Из всех убогих замен, что сегодня провел Поттер, большой тренер выпустил бы только Галлахера вместо Пулишича на 85-88 минуте.А на 65 вышли бы Мадуэке или Мудрик, чтобы добавить скорости.Поттер же сегодня выпустил аж 4 игрока для укрепления обороны.

Это маленький местечековый тренер и никакой проход в ЛЧ в любую стадию не изменит психологию человека в 50 лет.
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Tristan...
Отыграются на Реале
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DolJun
еще и фофана сломался кажется
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Joel Campbell
Челси лучше не выходить против Реала ,а согласиться на технарь 3:0:)
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Старик Стариканов
Сушить игру против Эвертона,это конечно мощь.Собрался видите ли гребанную ЛЧ выиграть
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benjamin92
Легендарная серия оборвалась
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Акира_1
Очередной матч, который доказал, что у Поттера нет будущего в Челси. Ничего он не может поделать с этим трусливым менталитетом серядняка, когда забивает гол и давай все в защиту удерживать, плюс ещё замены непонятные до кучи. 🤷‍♂️
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Aristokrat_13
Можно ставить хату на проход Реала 🤦‍♂️ первый тайм начали отлично, ближе к середине тайма опять сдали. Кулибали в концовке матча вообще чуть не привез, так что второй гол Эвертона был ожидаем. Недосушили
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QWertY
Не каждый может противостоять самому гетеросексуальному тренеру АПЛ -Шону Дайчу☝🏻
Так что топарь Поттер доказал свою крутость отстояв ничью!
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atashchelsea
Поттер вернулся!
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