Дзюба не забил пенальти «Краснодару» – Агкацев отбил. Форвард «Локо» не реализовал 4 из 6 последних 11-метровых

не забил пенальти в матче с «Краснодаром».

На 8-й добавленной минуте к первому тайма матча 20-го тура Мир между « » и « » главный судья Кирилл Левников после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый удар за фол Эдуарда Сперцяна на Игоре Смольникове.

34-летний форвард пробил близко к центру ворот, голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев парировал удар.

Это был единственный удар «Локомотива» в створ ворот «Краснодара» за весь первый тайм.

Дзюба не реализовал 4 из 6 пенальти во всех турнирах и три из 4 последних 11-метровых ударов в Мир РПЛ.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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