Дзюба не забил пенальти «Краснодару» – Агкацев отбил. Форвард «Локо» не реализовал 4 из 6 последних 11-метровых

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Краснодар Станислав Агкацев Футбол

Артем Дзюба не забил пенальти в матче с «Краснодаром».

На 8-й добавленной минуте к первому тайма матча 20-го тура Мир РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» главный судья Кирилл Левников после просмотра видеоповтора назначил одиннадцатиметровый удар за фол Эдуарда Сперцяна на Игоре Смольникове.

34-летний форвард пробил близко к центру ворот, голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев парировал удар.

Это был единственный удар «Локомотива» в створ ворот «Краснодара» за весь первый тайм.

Дзюба не реализовал 4 из 6 пенальти во всех турнирах и три из 4 последних 11-метровых ударов в Мир РПЛ.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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9 комментариев

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Dani_Alves92
Ответ mrbt928d9j
ну он что придрочиться бить пенки на тренировках не может?? не понимаю в чем проблема, опыт вроде есть
Ему не когда, ещё в стольких шоу не успел сняться :)
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Пугливый Кот
Ответ гилберт
Не забил 4 из 6!!?? И зачем тогда к точке подходит?
У нас есть такое же недоразумение, Кузаев зовут((
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Усы Шлюбы
Бревно оно и в Локо бревно
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pasha10
4 из 6 не забить, а этот умник думает же, что он Мега звезда, полено
+1
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Гамарджоба Генацвале
Ответ гилберт
Не забил 4 из 6!!?? И зачем тогда к точке подходит?
Непонятно. Там Мира всегда бил.
+2
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гилберт
Не забил 4 из 6!!?? И зачем тогда к точке подходит?
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гилберт
Джордан! Нет, Пиппен.
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-1
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mrbt928d9j
ну он что придрочиться бить пенки на тренировках не может?? не понимаю в чем проблема, опыт вроде есть
+8
-2
+6
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Барыга блинами
Длинный и бестолковый
+2
-1
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