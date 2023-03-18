Бердыев о 0:3 от «Факела»: «Отсутствие Нобоа сказалось. «Сочи» надо было агрессивнее играть»

объяснил поражение «Сочи» от « » (0:3) проблемами с составом.

– Думаю, что отсутствие сказалось. Хотя мы предполагали это как‑то компенсировать.

Потеря Дркушича на разминке – это тоже существенно. Потому что это определяющий центральный защитник. Ему пока замены нет.

Хозяева заслужили победу.

– У « » ни одного удара в створ.

– Надо было более агрессивно играть впереди.

– Есть ли что‑то общее с поражением от « »?

– Да, есть. Это проигранные единоборства. С первых минут «Факел» навязал борьбу, которую мы проигрывали. Но сказать, что ребята не хотели и не бились, я не могу, – отметил главный тренер «Сочи».

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