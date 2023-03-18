Бердыев о 0:3 от «Факела»: «Отсутствие Нобоа сказалось. «Сочи» надо было агрессивнее играть»

Теги Кристиан Нобоа Курбан Бердыев Факел Оренбург Матч ТВ Сочи Ванья Дркушич Футбол

Курбан Бердыев объяснил поражение «Сочи» от «Факела» (0:3) проблемами с составом.

– Думаю, что отсутствие Нобоа сказалось. Хотя мы предполагали это как‑то компенсировать.

Потеря Дркушича на разминке – это тоже существенно. Потому что это определяющий центральный защитник. Ему пока замены нет.

Хозяева заслужили победу.

– У «Сочи» ни одного удара в створ.

– Надо было более агрессивно играть впереди.

– Есть ли что‑то общее с поражением от «Оренбурга»?

– Да, есть. Это проигранные единоборства. С первых минут «Факел» навязал борьбу, которую мы проигрывали. Но сказать, что ребята не хотели и не бились, я не могу, – отметил главный тренер «Сочи».

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12 комментариев

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Sergey Smolensky
Ответ Isa Babaev
Столько было разговоров после назначения «Бердыев король, ваши семаки федотовы физруки», «Батя в здании» итд, а по факту футбол Бердыева застрял в 2009 годах, после ничего не выиграл толком, одни разговоры о былом величии
Курбан Курбанов (с) Орлов
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-1
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Жаргал Шадапов
Ответ Очки Дани Алвеса
Смех. Бекиич до сих пор на своих старых скакунах выехать пытается)) Нобоа ему не хватило. Еще Наваса, Ерохина, Калачева, Гацкана…Карадениза, Рыжикова, Бухарова и прочих перспективных молодых талантов РПЛ. Прошлый век блин, можно же было за зимний сбор и новые взаимодействия наиграть, а не на старого эквадорца весь центр вешать.
Азмун
0
-1
-1
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Мельников Михаил
Ответ Isa Babaev
Столько было разговоров после назначения «Бердыев король, ваши семаки федотовы физруки», «Батя в здании» итд, а по факту футбол Бердыева застрял в 2009 годах, после ничего не выиграл толком, одни разговоры о былом величии
Его Ростов уже отличался от его Рубина.
Его Рубин второго чемпионства отлисался от Рубина первого.

Просто что-то сломалось у него после Ростова. Тогда было много разговоров про Спартак и сборную.
Ни то, ни другое не случилось. И что-то сломалось.
+2
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РУБИК
Курбан Бекиевич крепись - жёстко , но не смертельно ..........
+3
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+3
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A.G
Ответ Очки Дани Алвеса
Смех. Бекиич до сих пор на своих старых скакунах выехать пытается)) Нобоа ему не хватило. Еще Наваса, Ерохина, Калачева, Гацкана…Карадениза, Рыжикова, Бухарова и прочих перспективных молодых талантов РПЛ. Прошлый век блин, можно же было за зимний сбор и новые взаимодействия наиграть, а не на старого эквадорца весь центр вешать.
Бердыев объявляет общий сбор!
+1
-1
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Jeicob Harlon
Ответ Очки Дани Алвеса
Смех. Бекиич до сих пор на своих старых скакунах выехать пытается)) Нобоа ему не хватило. Еще Наваса, Ерохина, Калачева, Гацкана…Карадениза, Рыжикова, Бухарова и прочих перспективных молодых талантов РПЛ. Прошлый век блин, можно же было за зимний сбор и новые взаимодействия наиграть, а не на старого эквадорца весь центр вешать.
сибайю забыл
+5
-1
+4
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Isa Babaev
Столько было разговоров после назначения «Бердыев король, ваши семаки федотовы физруки», «Батя в здании» итд, а по факту футбол Бердыева застрял в 2009 годах, после ничего не выиграл толком, одни разговоры о былом величии
+7
-3
+4
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Alexandr Donskoy
Какие сливы игры??? Конкретная победа за явным преимуществом.
0
-2
-2
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Очки Дани Алвеса
Смех. Бекиич до сих пор на своих старых скакунах выехать пытается))
Нобоа ему не хватило. Еще Наваса, Ерохина, Калачева, Гацкана…Карадениза, Рыжикова, Бухарова и прочих перспективных молодых талантов РПЛ.
Прошлый век блин, можно же было за зимний сбор и новые взаимодействия наиграть, а не на старого эквадорца весь центр вешать.
+16
-5
+11
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андрэ
ахахаха вернулся чтобы править)
0
-3
-3
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Andrew Petrov
после таких поражений Сочей закрадывается вопрос,а не слил ли Федотов им игру два тура назад??!🤔
очень похоже
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-3
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Andrew Petrov
после таких поражений Сочей закрадывается вопрос,а не слил ли Федотов им игру два тура назад??!🤔
+2
-3
-1
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