Бердыев о 0:3 от «Факела»: «Отсутствие Нобоа сказалось. «Сочи» надо было агрессивнее играть»
Курбан Бердыев объяснил поражение «Сочи» от «Факела» (0:3) проблемами с составом.
– Думаю, что отсутствие Нобоа сказалось. Хотя мы предполагали это как‑то компенсировать.
Потеря Дркушича на разминке – это тоже существенно. Потому что это определяющий центральный защитник. Ему пока замены нет.
Хозяева заслужили победу.
– У «Сочи» ни одного удара в створ.
– Надо было более агрессивно играть впереди.
– Есть ли что‑то общее с поражением от «Оренбурга»?
– Да, есть. Это проигранные единоборства. С первых минут «Факел» навязал борьбу, которую мы проигрывали. Но сказать, что ребята не хотели и не бились, я не могу, – отметил главный тренер «Сочи».
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Его Рубин второго чемпионства отлисался от Рубина первого.
Просто что-то сломалось у него после Ростова. Тогда было много разговоров про Спартак и сборную.
Ни то, ни другое не случилось. И что-то сломалось.
Нобоа ему не хватило. Еще Наваса, Ерохина, Калачева, Гацкана…Карадениза, Рыжикова, Бухарова и прочих перспективных молодых талантов РПЛ.
Прошлый век блин, можно же было за зимний сбор и новые взаимодействия наиграть, а не на старого эквадорца весь центр вешать.