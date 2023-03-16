Холанд с пента-триком, Осимхен с дублем, Бензема и Чалханоглу претендуют на звание игрока недели в ЛЧ
УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам ответных матчей 1/8 финала.
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 5 голов в матче с «РБ Лейпциг» (7:0).
Форвард «Наполи» Виктор Осимхен сделал дубль в игре с «Айнтрахтом» (3:0).
Форвард «Реала» Карим Бензема забил гол в матче с «Ливерпулем» (1:0).
Хавбек «Интера» Хакан Чалханоглу в игре с «Порту» (0:0) пробежал 13,18 км, точность передач – 94%.
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