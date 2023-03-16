Холанд с пента-триком, Осимхен с дублем, Бензема и Чалханоглу претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в чемпионов по итогам ответных матчей 1/8 финала.

Форвард « » забил 5 голов в матче с «РБ Лейпциг» (7:0).

Форвард « » Виктор Осимхен сделал дубль в игре с «Айнтрахтом» (3:0).

Форвард « » Карим Бензема забил гол в матче с «Ливерпулем» (1:0).

Хавбек «Интера» Хакан Чалханоглу в игре с «Порту» (0:0) пробежал 13,18 км, точность передач – 94%.