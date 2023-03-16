Холанд с пента-триком, Осимхен с дублем, Бензема и Чалханоглу претендуют на звание игрока недели в ЛЧ

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УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам ответных матчей 1/8 финала.

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил 5 голов в матче с «РБ Лейпциг» (7:0).

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен сделал дубль в игре с «Айнтрахтом» (3:0).

Форвард «Реала» Карим Бензема забил гол в матче с «Ливерпулем» (1:0).

Хавбек «Интера» Хакан Чалханоглу в игре с «Порту» (0:0) пробежал 13,18 км, точность передач – 94%.

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10 комментариев

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Бестрофейник 19/20
А выиграет Месси
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cektor
Выбор очевиден ))
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Begmyrat Bayramow
Ответ Андрей Хенто
Однозначно Чалханоглу, человек столько пробежал и не позволил Порту пройти дальше. Это Вам не пента-трики.
Тролл года
+1
-4
-3
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otchim kaloeda
Хохланд без вариантов
0
-1
-1
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Андрей Хенто
Однозначно Чалханоглу, человек столько пробежал и не позволил Порту пройти дальше. Это Вам не пента-трики.
+9
-2
+7
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Игорь Климов
Холанд без вариантов.
0
-2
-2
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Kanan Jarrus
ну тут аргентинский мешок, который тащит псж
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-2
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Парень со двора Шмурнова
5 голов в плове ЛЧ - достижение само по себе выдающееся. Без вариантов Холланд👍🏻
+6
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el shaarawy92
Бензема?)))
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-3
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Mukhammadzhan Akhmedov
Ту Холанд, без вопросов
+9
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