Хавбек «Наполи» Зелиньски о выходе в 1/4 ЛЧ: «Можем хорошо играть против кого угодно, теперь другие должны нас бояться»

оценил выход «Наполи» в 1/4 финала чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала неаполитанцы разгромили « » (3:0, первая игра – 2:0).

«Мы можем хорошо играть против кого угодно, теперь другие команды должны нас бояться.

Мы рады за клуб и за наших болельщиков, которые всегда здорово нас поддерживают. Мы счастливы, но знаем, что можем добиться большего», – сказал полузащитник « ».