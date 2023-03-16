Хавбек «Наполи» Зелиньски о выходе в 1/4 ЛЧ: «Можем хорошо играть против кого угодно, теперь другие должны нас бояться»
Петр Зелиньски оценил выход «Наполи» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
В ответном матче 1/8 финала неаполитанцы разгромили «Айнтрахт» (3:0, первая игра – 2:0).
«Мы можем хорошо играть против кого угодно, теперь другие команды должны нас бояться.
Мы рады за клуб и за наших болельщиков, которые всегда здорово нас поддерживают. Мы счастливы, но знаем, что можем добиться большего», – сказал полузащитник «Наполи».
1 комментарий