Хавбек «Наполи» Зелиньски о выходе в 1/4 ЛЧ: «Можем хорошо играть против кого угодно, теперь другие должны нас бояться»

Теги Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов УЕФА Наполи Петр Зелиньски Футбол

Петр Зелиньски оценил выход «Наполи» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала неаполитанцы разгромили «Айнтрахт» (3:0, первая игра – 2:0).

«Мы можем хорошо играть против кого угодно, теперь другие команды должны нас бояться.

Мы рады за клуб и за наших болельщиков, которые всегда здорово нас поддерживают. Мы счастливы, но знаем, что можем добиться большего», – сказал полузащитник «Наполи».

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1 комментарий

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VV Vvvv
Рано как то такую самоуверенность демонстрировать, ,,Айнтрахт" хорошая команда,но далеко не топ европейский.
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