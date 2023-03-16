«Ливерпуль» при Клоппе выиграл 1 ЛЧ/ЛЕ. Все вылеты из еврокубков – от испанских команд

« » при вылетает из еврокубков только от испанских клубов.

В текущем году из Лиги чемпионов мерсисайдцев выбил « » – 2:5 и 0:1 в 1/8 финала.

За восемь сезонов под руководством немецкого специалиста «Ливерпуль» лишь раз выиграл крупный еврокубковый турнир – в Лигу чемпионов в 2019-м. В том же году он одержал победу в матче за Суперкубок Европы, а позже выиграл клубный чемпионат мира.

В финале в 2016 году «Ливерпуль» проиграл «Севилье», в финале ЛЧ-2017/18 проиграл «Реалу», в ЛЧ-2019/20 вылетел от « » в 1/8 финала, в ЛЧ-2020/21 – от «Реала» в четвертьфинале, в ЛЧ-2021/22 – вновь уступил «Реалу» в финале.