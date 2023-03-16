«Ливерпуль» при Клоппе выиграл 1 ЛЧ/ЛЕ. Все вылеты из еврокубков – от испанских команд

Теги Ливерпуль премьер-лига Россия Юрген Клопп Реал Мадрид Севилья Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Футбол

«Ливерпуль» при Юргене Клоппе вылетает из еврокубков только от испанских клубов.

В текущем году из Лиги чемпионов мерсисайдцев выбил «Реал» – 2:5 и 0:1 в 1/8 финала.

За восемь сезонов под руководством немецкого специалиста «Ливерпуль» лишь раз выиграл крупный еврокубковый турнир – в Лигу чемпионов в 2019-м. В том же году он одержал победу в матче за Суперкубок Европы, а позже выиграл клубный чемпионат мира.

В финале Лиги Европы в 2016 году «Ливерпуль» проиграл «Севилье», в финале ЛЧ-2017/18 проиграл «Реалу», в ЛЧ-2019/20 вылетел от «Атлетико» в 1/8 финала, в ЛЧ-2020/21 – от «Реала» в четвертьфинале, в ЛЧ-2021/22 – вновь уступил «Реалу» в финале.

18 комментариев

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Матвей Бондарев
Ответ DimaBayern
Вот этим клубы АПЛ и отличаются от клубов Ла Лиги. Клубы Ла Лиги своими силами выигрывают евротрофеи (Атлетико, Севилья, Вильярреал), в то время как клубы АПЛ постоянно забирают лучших игроков из клубов Лиги 1 и Бундеслиги. Своих игроков то нет)))
Так Беллингем игрок Чемпионшипа бывший вообще. Так что тут не должно быть вопросов вообще. Это новый Джеррард, сто процентов, если даже Стиви сказал, что только его попросят - он лично полетит Джуда уговаривать. Тем более у Джуда есть неплохо играющий брат, который очень хорош тоже в перспективе.
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DimaBayern
Ответ Матвей Бондарев
Точно, да и фиг с ним, я смотрю вперёд с оптимизмом, что было, то было. Дальше Беллингем - цель номер 1, даже превыше топ-4 в этом году.
Вот этим клубы АПЛ и отличаются от клубов Ла Лиги. Клубы Ла Лиги своими силами выигрывают евротрофеи (Атлетико, Севилья, Вильярреал), в то время как клубы АПЛ постоянно забирают лучших игроков из клубов Лиги 1 и Бундеслиги. Своих игроков то нет)))
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Владимир Владимир
Ответ King_X
Выиграл 1 ЛЧ Так написали, будто это так себе достижение Тот же Сити за годы с Пепом - ни разу не выиграл ПСЖ при стольких вливаниях - тож Про другие клубы молчу А Клопп взял!! Но что испанские клубы - проблема для него, эт верно
Ювентус 27 лет без ЛЧ, хоть и с тех пор было 5 финалом.
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DimaBayern
И что интересно, в том сезоне, когда Ливерпуль дошёл до финала ЛЧ 2018, они в группе не смогли обыграть Севилью (1-1 дома и 3-3 в Испании, хотя вели 3-0 в первом тайме).
А в прошлом сезоне ещё чуть-чуть и вылетели бы от Вильярреала.
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Матвей Бондарев
Ответ DimaBayern
Ещё и от Атлетико вылетали, не забывай.
Точно, да и фиг с ним, я смотрю вперёд с оптимизмом, что было, то было. Дальше Беллингем - цель номер 1, даже превыше топ-4 в этом году.
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DimaBayern
Ответ Матвей Бондарев
Только от Реала и вылетали в основном. При Клоппе они всего достигли, Клоппа не обижать. Обижайте лучше Генри из FSG. Он упырь.
Ещё и от Атлетико вылетали, не забывай.
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DimaBayern
Испанские клубы ВСЕГДА будут лучше английских, и это факт!
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Матвей Бондарев
Ответ Матвей Бондарев
Только от Реала и вылетали в основном. При Клоппе они всего достигли, Клоппа не обижать. Обижайте лучше Генри из FSG. Он упырь.
Справедливости ради, упырь, который принял единственное верное решение в своей жизни - Клоппа не увольнять. За это ему благодарен
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King_X
Выиграл 1 ЛЧ
Так написали, будто это так себе достижение
Тот же Сити за годы с Пепом - ни разу не выиграл
ПСЖ при стольких вливаниях - тож
Про другие клубы молчу
А Клопп взял!!

Но что испанские клубы - проблема для него, эт верно
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llolishe
Ответ psixyec
Ахаха, просто сравните: Клопп скачет как ненормальный и орёт на всех, а Анчи ведёт себя как мэтр, удивляясь с немецкого клоуна. Ну и как там Салах, кстати? Отомстил? Сегодня оказался в кармане у Начо, испанец просто сожрал весь фланг и не дал ничего сделать бегунку. Вообще такое ощущение, что Реал вполноги играл, хотя имел 4 момента, а у колбасы – нуль.
Яростные глоры МЮ после 7упа на Энфилде все еще стирают клавиатуру хейтя великий клуб
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Матвей Бондарев
Только от Реала и вылетали в основном. При Клоппе они всего достигли, Клоппа не обижать. Обижайте лучше Генри из FSG. Он упырь.
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Андрей Хенто
Ответ Kyancey
Юрген, тебе какой номер в отеле Стамбула забронировать? Стандарт или полулюкс?
Да не стоит плясать на костях проигравших, тем более болельщики Ливерпуля и Мадрида находятся вполне в хороших отношениях и относятся в основной своей массе с уважением к друг другу. Клопп хотел подбодрить своих болельщиков, тем более после такого обидного поражения в финале, ведь по игре Ливерпуль был лучше Мадрида, но этого не всегда достаточно)
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llolishe
При Клоппе Ливерпуль не покупает топ игроков почти поэтому никакая вера в тренировки не поможет

Руководству Ливерпуля серьезно надо подумать о новом тренере или пускай хоть раз нормально потратят на топ игроков
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белошип
Даже Атлетико и Севилья выпинивали Ливерпуль из евро-турниров,а кабинетый рычаг после 3:0 на тренировочном спотифае умудрилась вылететь от красных
А ведь в следующем сезоне позорный отскок опять будет играть в ЛЧ(
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Нефанатик
Испанские клубы, это нам не каталонский клуб. Подумали в Ливерпуле
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-4
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Kyancey
Юрген, тебе какой номер в отеле Стамбула забронировать? Стандарт или полулюкс?
0
-6
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Юрий Кечко
Ответ psixyec
Ахаха, просто сравните: Клопп скачет как ненормальный и орёт на всех, а Анчи ведёт себя как мэтр, удивляясь с немецкого клоуна. Ну и как там Салах, кстати? Отомстил? Сегодня оказался в кармане у Начо, испанец просто сожрал весь фланг и не дал ничего сделать бегунку. Вообще такое ощущение, что Реал вполноги играл, хотя имел 4 момента, а у колбасы – нуль.
У клоуна 3 финала лч и финал ле за 7 лет в Ливерпуль ))) потеряйся нахер
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psixyec
Ахаха, просто сравните: Клопп скачет как ненормальный и орёт на всех, а Анчи ведёт себя как мэтр, удивляясь с немецкого клоуна.

Ну и как там Салах, кстати? Отомстил? Сегодня оказался в кармане у Начо, испанец просто сожрал весь фланг и не дал ничего сделать бегунку. Вообще такое ощущение, что Реал вполноги играл, хотя имел 4 момента, а у колбасы – нуль.
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