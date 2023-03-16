«Ливерпуль» при Клоппе выиграл 1 ЛЧ/ЛЕ. Все вылеты из еврокубков – от испанских команд
«Ливерпуль» при Юргене Клоппе вылетает из еврокубков только от испанских клубов.
В текущем году из Лиги чемпионов мерсисайдцев выбил «Реал» – 2:5 и 0:1 в 1/8 финала.
За восемь сезонов под руководством немецкого специалиста «Ливерпуль» лишь раз выиграл крупный еврокубковый турнир – в Лигу чемпионов в 2019-м. В том же году он одержал победу в матче за Суперкубок Европы, а позже выиграл клубный чемпионат мира.
В финале Лиги Европы в 2016 году «Ливерпуль» проиграл «Севилье», в финале ЛЧ-2017/18 проиграл «Реалу», в ЛЧ-2019/20 вылетел от «Атлетико» в 1/8 финала, в ЛЧ-2020/21 – от «Реала» в четвертьфинале, в ЛЧ-2021/22 – вновь уступил «Реалу» в финале.
А в прошлом сезоне ещё чуть-чуть и вылетели бы от Вильярреала.
Так написали, будто это так себе достижение
Тот же Сити за годы с Пепом - ни разу не выиграл
ПСЖ при стольких вливаниях - тож
Про другие клубы молчу
А Клопп взял!!
Но что испанские клубы - проблема для него, эт верно
Руководству Ливерпуля серьезно надо подумать о новом тренере или пускай хоть раз нормально потратят на топ игроков
А ведь в следующем сезоне позорный отскок опять будет играть в ЛЧ(
Ну и как там Салах, кстати? Отомстил? Сегодня оказался в кармане у Начо, испанец просто сожрал весь фланг и не дал ничего сделать бегунку. Вообще такое ощущение, что Реал вполноги играл, хотя имел 4 момента, а у колбасы – нуль.