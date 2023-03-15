Гендиректор «Динамо» о победе в Кубке России: «Будем надеяться. Мы прошли самого сильного соперника»

Гендиректор «Динамо» верит в победу в Фонбет Кубке России.

В 1/4 финала Пути регионов «Динамо» обыграло «Зенит» в серии пенальти (1:1, 5:4 по пенальти).

– Для вас лично было принципиально обыграть «Зенит»?

– Хороший вопрос. Для меня важно было, что мы приняли участие в матче с сильной командой, победили и прошли дальше. Матч вышел ярким, «Динамо» выиграло.

– Цель – Кубок?

– Мы прошли самого сильного соперника в этом розыгрыше. Будем надеяться, – сказал Павел Пивоваров.

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