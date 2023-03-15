Гендиректор «Динамо» о победе в Кубке России: «Будем надеяться. Мы прошли самого сильного соперника»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Матч ТВ Павел Пивоваров Футбол

Гендиректор «Динамо» верит в победу в Фонбет Кубке России.

В 1/4 финала Пути регионов «Динамо» обыграло «Зенит» в серии пенальти (1:1, 5:4 по пенальти).

– Для вас лично было принципиально обыграть «Зенит»?

– Хороший вопрос. Для меня важно было, что мы приняли участие в матче с сильной командой, победили и прошли дальше. Матч вышел ярким, «Динамо» выиграло.

– Цель – Кубок?

– Мы прошли самого сильного соперника в этом розыгрыше. Будем надеяться, – сказал Павел Пивоваров.

«Момент требует проверки судьи на детекторе лжи, возможно». Гендиректор «Динамо» о неназначенном пенальти с «Зенитом»

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14 комментариев

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Fomin525
Пивоваров раньше в Зените работал? Или это другой ?
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Александр Громов
Писарского?
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Данко Лазович
Умяров вас в финале ждет, чтобы сказать чтото грязное. Свое, родное.
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валя_стакан
Ответ Мужик из рекламы
обычно это в матчах против спартака бывает
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валя_стакан
Беги центрального защитника покупай или в аренду бери. Иначе как бы не играли - будем пропускать из ничего. Ну и конечно полный кредит доверия Лещуку на все оставшиеся матчи чемпионата - заслужил своим адовым спокойствием.
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Ви Ков
Ответ Александр Беляков
Это бред. Зенит очевидно сильнее , особенно Краснодара
Именно поэтому он отправился покорять Путь регионов, ага
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Александр Беляков
Ответ Зелёный гопник
Краснодар и Спартак ещё остались, они не сильно слабее Зенита.
Это бред. Зенит очевидно сильнее , особенно Краснодара
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MikhaL
Акрон - хаха..
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Зелёный гопник
Краснодар и Спартак ещё остались, они не сильно слабее Зенита.
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Ебздрогыч
Вы прошли судью, сильнее этого противника не может быть никого!
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Мужик из рекламы
Ответ Arman FCSM
Ещё не прошли. Судейка может в любом последующем матче поднасрать
обычно это в матчах против спартака бывает
+3
-4
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Overkiller
Кукуляка?
+12
-8
+4
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Arman FCSM
Ещё не прошли. Судейка может в любом последующем матче поднасрать
+3
-4
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trav
"Мы прошли самого сильного соперника"
Но вы не играли с Акроном
+13
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