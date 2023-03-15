Чеферин о финансовой доминации АПЛ: «Меня это не беспокоит. Они хорошо работают, другие лиги должны к этому стремиться»

не обеспокоен финансовой доминацией АПЛ.

«Меня это не беспокоит. Я думаю, что Премьер-лига хорошо работает, а другие лиги должны стремиться быть лучше.

Хорошая новость в том, что с этого сезона можно тратить на зарплаты до 70% своих доходов. Ведь мы видим, что некоторые клубы сейчас тратят на зарплаты 200% [доходов], поэтому у них большие проблемы. Можно ли позволить всем тратить столько же, сколько «ПСЖ» или «Ман Сити»?» – сказал президент в интервью Гари Невиллу.

УЕФА обновил ФФП. Правила стали чуть мягче, санкции – оперативнее и разнообразнее

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Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас