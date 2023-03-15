Чеферин о финансовой доминации АПЛ: «Меня это не беспокоит. Они хорошо работают, другие лиги должны к этому стремиться»

Теги премьер-лига Англия УЕФА финансовый фэйр-плей Александер Чеферин деньги Футбол

Александер Чеферин не обеспокоен финансовой доминацией АПЛ.

«Меня это не беспокоит. Я думаю, что Премьер-лига хорошо работает, а другие лиги должны стремиться быть лучше.

Хорошая новость в том, что с этого сезона можно тратить на зарплаты до 70% своих доходов. Ведь мы видим, что некоторые клубы сейчас тратят на зарплаты 200% [доходов], поэтому у них большие проблемы. Можно ли позволить всем тратить столько же, сколько «ПСЖ» или «Ман Сити»?» – сказал президент УЕФА в интервью Гари Невиллу.

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12 комментариев

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#SharkTeam
Ответ Пользователь Имени
Болельщики английских клубов уже "высказали" свое отношение к Суперлиге. И сейчас возникновение лиги выглядит как альтернатива (в большей степени финансовой) АПЛ. А если проект реализуют, через года 3-4 туда гармонично вольются клубы из АПЛ
У английских клубов огромная фанбаза, без них суперлига не взлетит. Какие спонсоры им денег дадут лол.
Да и немцы вроде не рвутся. Лига двух испанских топов будет?
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Пользователь Имени
Ответ Александр Калачев
А кто виноваты, что остальные страны, не развивают лиги. В Италии, где невозможно практически стадион новый построить, испания со своими странными финансовыми правилами. Германия идет по другому пути, там и не стремятся быть самой богатой, а скорее к самой стабильной
А кто виноват в доминации НБА, НХЛ? Нет таких телевизионных контрактов, нет таких рекламных возможностей, а "финансовый фейрплей" сделал этот сдвиг ещё существенней, просто привести деньги в клуб/лигу практически невозможно и дальше такой разрыв будет только усугубляться. А видить АПЛ условным аналогом НБА, НХЛ лично я не хочу, футбол всегда был более разнообразным и "ровным" видом спорта со статусными Еврокубками
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d.xoxlov
Это ж на какие такие спортивные доходы две бензоколонки накупили себе игроков на миллиард каждый и платят им по несколько сотен миллионов каждый год?
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Александр Калачев
Ответ Пользователь Имени
А потом будет удивляться Суперлиге, в которой на первых порах не будет британских клубов. При нынешней системе пропасть будет только расти
А кто виноваты, что остальные страны, не развивают лиги. В Италии, где невозможно практически стадион новый построить, испания со своими странными финансовыми правилами. Германия идет по другому пути, там и не стремятся быть самой богатой, а скорее к самой стабильной
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Пользователь Имени
Ответ #SharkTeam
Что за суперлига без английских клубов? Да и там щас реал с барсой ссорятся
Болельщики английских клубов уже "высказали" свое отношение к Суперлиге. И сейчас возникновение лиги выглядит как альтернатива (в большей степени финансовой) АПЛ.
А если проект реализуют, через года 3-4 туда гармонично вольются клубы из АПЛ
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#SharkTeam
Ответ Пользователь Имени
А потом будет удивляться Суперлиге, в которой на первых порах не будет британских клубов. При нынешней системе пропасть будет только расти
Что за суперлига без английских клубов? Да и там щас реал с барсой ссорятся
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Wayne Gretzky 99
Меня это не беспокоит. Я сам занят тем, что бешбабло заколачиваю. Да , и после нас - хоть потоп, добавил президент УЕФА.
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Норвежский прихлебатель
Вообще, имхо, говорить, что доминация АПЛ Чеферина не волнует, имхо, довольно близоруко, потому что со временем, если английская лига будет и дальше отрываться по доходам, соревнования УЕФА станут просто второсортными турнирами, потому что английский футбол вполне самодостаточен уже сейчас, а когда они превратятся в своего рода Суперлигу, то и ЛЧ будет им уже не нужна. Может, я и преувеличиваю, но мне это видится примерно так
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Andrew Petrov
апл скорее титаник,на верху танцы бухло и игрища,а на нижних палубах уже не комильфо
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Пользователь Имени
А потом будет удивляться Суперлиге, в которой на первых порах не будет британских клубов. При нынешней системе пропасть будет только расти
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ljolik888
Катар рулит . Скоро МЮ сможет делать все что хочу , как это делает сейчас ПСЖ .
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Fox_Mulder_12
У других есть свои Тебасы
+6
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