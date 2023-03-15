Более 1000 фанатов «Интера» с билетами не пустили на матч с «Порту» в ЛЧ. Португальцы заявляли, что болельщики «нерадзурри» могут попасть только на гостевой сектор

Более тысячи фанатов «Интера» не попали на матч чемпионов с «Порту».

Вчера португальцы дома сыграли вничью с « » (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первый матч – 0:1).

В день матча «Порту» выступил с заявлением, что фанаты «нерадзурри» смогут попасть на стадион только в том случае, если приобретали билеты на гостевой сектор.

«Билеты на все сектора стадиона « » предназначены исключительно для болельщиков «Порту», за исключением мест, предназначенных для приезжих болельщиков. По соображениям безопасности, доступ на спортивный объект будет запрещен болельщикам клуба гостей, имеющим билеты, приобретенные не через «Интер», – говорилось в заявлении.

В течение дня португальский клуб объявил, что фанаты «Интера» все же смогут попасть на другие сектора стадиона без атрибутики клуба, но в итоге этого не произошло.

Генеральный директор итальянского клуба прокомментировал ситуацию.

«Я хочу выразить сочувствие примерно тысяче болельщиков, которые остались за пределами стадиона, несмотря на то, что приобрели билеты. Это было неожиданно, и, очевидно, мы подадим официальную жалобу в УЕФА, чтобы получить четкую картину произошедшего.

Я видел фото семей, плачущих детей, которые прилетели сюда из Италии, но не смогли попасть на стадион. Футбол должен олицетворять единство и радость. Это капля дегтя в вечере, который в остальном был прекрасен.

Мы встречались с местными властями утром, и они заверили нас, что болельщиков пустят не только на гостевой сектор. Однако этого не произошло.

В большинстве своем это были семьи с детьми, которые, конечно, пришли не для совершения актов агрессии, а чтобы поддержать свою команду. Я не думаю, что ситуация была настолько серьезной, чтобы запретить им вход.

Мы понимаем, что здесь нет вины УЕФА, но считаем, что с помощью официальной жалобы мы сможем предотвратить повторение подобного», – сказал Маротта.