Чемпионат Англии. «Брайтон» сыграет с «Кристал Пэлас», «Брентфорд» в гостях у «Саутгемптона»

« » примет « » в перенесенном матче 8-го тура АПЛ.

Также в среду « » сыграет в гостях с « » в перенесенном матче 7-го тура.

Перенесенный матч 7-го тура

Перенесенный матч 8-го тура

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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