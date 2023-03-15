Чемпионат Англии. «Брайтон» сыграет с «Кристал Пэлас», «Брентфорд» в гостях у «Саутгемптона»
«Брайтон» примет «Кристал Пэлас» в перенесенном матче 8-го тура АПЛ.
Также в среду «Брентфорд» сыграет в гостях с «Саутгемптоном» в перенесенном матче 7-го тура.
Перенесенный матч 7-го тура
- Дата проведения
- 15 марта, 22.30, «Сент-Мэрис»
Перенесенный матч 8-го тура
- Дата проведения
- 15 марта, 22.30, «Фалмер»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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