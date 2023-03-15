Чемпионат Англии. «Брайтон» сыграет с «Кристал Пэлас», «Брентфорд» в гостях у «Саутгемптона»

Теги премьер-лига Англия результаты Кристал Пэлас Саутгемптон Брайтон Брентфорд Футбол

«Брайтон» примет «Кристал Пэлас» в перенесенном матче 8-го тура АПЛ.

Также в среду «Брентфорд» сыграет в гостях с «Саутгемптоном» в перенесенном матче 7-го тура.

Чемпионат Англии

Перенесенный матч 7-го тура

Саутгемптон – Брентфорд
Дата проведения
15 марта, 22.30, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Перенесенный матч 8-го тура

Брайтон – Кристал Пэлас
Дата проведения
15 марта, 22.30, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S.Mane10
Удачи Сауту и Брайтону!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий