Холанд оформил 5-й хет-трик за сезон – за тайм с «Лейпцигом»
Эрлинг Холанд забил три гола за первый тайм матча «Манчестер Сити» – «Лейпциг».
На 22-й минуте норвежец реализовал пенальти за игру защитника Бенджамина Хенрихса рукой. На 24-й он головой добил мяч в ворота после попадания хавбека Кевина де Брюйне в перекладину. В компенсированное время мяч влетел в сетку после того, как полузащитник Амаду Айдара попытался вынести его с линии ворот – и пробил в Эрлинга.
В текущем сезоне на счету Холанда 5 хет-триков в составе «горожан». Ранее он забил по три раза в играх с «Кристал Пэлас» (27 августа), «Ноттингем Форест» (31 августа), «Манчестер Юнайтед» (2 октября) и «Вулверхэмптоном» (22 января).
Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
P.S. напомню, что 2 месяца назад Лейпциг сыграл с Баварией в ничью - 1:1.