Холанд оформил 5-й хет-трик за сезон – за тайм с «Лейпцигом»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА РБ Лейпциг Бенджамин Хенрихс Амаду Айдара Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил три гола за первый тайм матча «Манчестер Сити» – «Лейпциг».

На 22-й минуте норвежец реализовал пенальти за игру защитника Бенджамина Хенрихса рукой. На 24-й он головой добил мяч в ворота после попадания хавбека Кевина де Брюйне в перекладину. В компенсированное время мяч влетел в сетку после того, как полузащитник Амаду Айдара попытался вынести его с линии ворот – и пробил в Эрлинга.

В текущем сезоне на счету Холанда 5 хет-триков в составе «горожан». Ранее он забил по три раза в играх с «Кристал Пэлас» (27 августа), «Ноттингем Форест» (31 августа), «Манчестер Юнайтед» (2 октября) и «Вулверхэмптоном» (22 января).

Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев

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Marcus-light
Ответ Абдул Абакаев
разве что по забиванию голов. во всём остальном Лео недосягаем
В игре головой, мощи, менталитете лидера?
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Moscwow
Ответ Che Borz
вот он, наследник Месси!
Вроде Холанд бегает, а не ходит
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Dark.Babysitter
Холанд как в плейстейшн VR играет)
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Игорь Климов
Холанд уже забил покер, ну, это конечно не покер в чемпионате Саудовской Аравии, но тоже хорошо!)
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Динозавр которому платит Озил
Ответ Che Borz
вот он, наследник Месси!
Ну Эрлинг скорее наследник Пашки Погребняка ,нашему только с клубами не весело ,ну и чуть скорости бы .
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Dark.Babysitter
там уже больше кек)
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WhatZ
Ответ А. Мостовой
с пенальти коронный в пустые похоронный. Мбаппе хотя бы может на дрибленге пройти и в одиночку забить гол
Не понимаю вашу логику: "Холланд забивает Лейпцигу 3 за тайм - херня. Мбаппе не сделал ни одного голевого действия за почти 3 тайма против Баварии - хорош."

P.S. напомню, что 2 месяца назад Лейпциг сыграл с Баварией в ничью - 1:1.
+3
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Абдул Абакаев
Ответ Che Borz
вот он, наследник Месси!
разве что по забиванию голов. во всём остальном Лео недосягаем
+7
-3
+4
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Максим Кутузов
Ответ А. Мостовой
с пенальти коронный в пустые похоронный. Мбаппе хотя бы может на дрибленге пройти и в одиночку забить гол
Протрезвей, Сашка
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Che Borz
вот он, наследник Месси!
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Барыга блинами
Самое безумное конечно это то, что ему всего 22. Лишь бы здоровье не подвело.
+5
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+5
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инок
Эрлинг просто машина по забиванию голов. Красавец!
+3
0
+3
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Александра Александрова
Киборг вернулся )у него просто драйвера сбились , его перепрошили и можно играть !
+8
-1
+7
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MrWillSee
Машина!)
+2
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Александра Александрова
Голанд !
+11
-1
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Максим Мансуров
Просто Супербизон
+1
-1
0
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А. Мостовой
с пенальти коронный в пустые похоронный. Мбаппе хотя бы может на дрибленге пройти и в одиночку забить гол
+4
-9
-5
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