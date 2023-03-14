Холанд оформил 5-й хет-трик за сезон – за тайм с «Лейпцигом»

забил три гола за первый тайм матча « » – « ».

На 22-й минуте норвежец реализовал пенальти за игру защитника рукой. На 24-й он головой добил мяч в ворота после попадания хавбека Кевина де Брюйне в перекладину. В компенсированное время мяч влетел в сетку после того, как полузащитник попытался вынести его с линии ворот – и пробил в Эрлинга.

В текущем сезоне на счету Холанда 5 хет-триков в составе «горожан». Ранее он забил по три раза в играх с «Кристал Пэлас» (27 августа), «Ноттингем Форест» (31 августа), «Манчестер Юнайтед» (2 октября) и «Вулверхэмптоном» (22 января).

Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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