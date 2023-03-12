Где смотреть Фрайбург – Ювентус, во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы УЕФА 16 марта

Теги Ювентус Лига Европы УЕФА Фрайбург Футбол

В четверг, 16 марта, сыграют Фрайбург и Ювентус в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

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  • Игра пройдет на стадионе «Европа-Парк-Штадион».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч! Футбол 1.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Фрайбург – Ювентус

  • Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.

Фрайбург: все новости

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Лига Европы УЕФА: все новости

Прогноз на матч Фрайбург – Ювентус

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