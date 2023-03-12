В четверг, 16 марта, сыграют Фрайбург и Ювентус в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Европа-Парк-Штадион».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч! Футбол 1.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Фрайбург – Ювентус

Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.

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Прогноз на матч Фрайбург – Ювентус