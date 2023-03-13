«Ливерпулю» интересен Пальинья. «Фулхэм» хочет за хавбека сборной Португалии 60 млн фунтов
«Ливерпулю» интересен хавбек «Фулхэма» Жоау Пальинья.
По данным Daily Mail, на португальца претендуют несколько клубов, но фаворитом считается «Ливерпуль». Юрген Клопп видит в 27-летнем полузащитнике альтернативу Джуду Беллингему, который является главной трансферной целью мерсисайдцев.
Пальинья перешел в «Фулхэм» из «Спортинга» прошлым летом за 20 млн фунтов, подписав контракт на 5 лет. Сейчас «Фулхэм» оценивает его в 60 млн фунтов. В то же время в клубе уверены, что смогут сохранить португальца еще как минимум на год.
В текущем сезоне Пальинья провел 24 матча в АПЛ, забив 3 гола. Статистику игрока сборной Португалии можно найти здесь.
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