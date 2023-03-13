«Ливерпулю» интересен Пальинья. «Фулхэм» хочет за хавбека сборной Португалии 60 млн фунтов

Теги Ливерпуль Фулхэм премьер-лига Англия Юрген Клопп возможные трансферы Жоау Пальинья деньги Футбол

«Ливерпулю» интересен хавбек «Фулхэма» Жоау Пальинья.

По данным Daily Mail, на португальца претендуют несколько клубов, но фаворитом считается «Ливерпуль». Юрген Клопп видит в 27-летнем полузащитнике альтернативу Джуду Беллингему, который является главной трансферной целью мерсисайдцев.

Пальинья перешел в «Фулхэм» из «Спортинга» прошлым летом за 20 млн фунтов, подписав контракт на 5 лет. Сейчас «Фулхэм» оценивает его в 60 млн фунтов. В то же время в клубе уверены, что смогут сохранить португальца еще как минимум на год.

В текущем сезоне Пальинья провел 24 матча в АПЛ, забив 3 гола. Статистику игрока сборной Португалии можно найти здесь.

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18 комментариев

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coolclou
даже не знаю, что смешнее в этом слухе: что челу 28 летом, что этот клоун лидер по картонкам в апл и каждый матч ходит около красной, или что ценник в 60 млн. Лютая дичь
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S.Mane10
Нужно брать!
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Дядя ТУРА
Ответ #SharkTeam
нашел чем гордиться
в каком месте было написано о чувстве гордости?
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kacnep
Очень любопытно, кто там придумывает такое и набивает этим игрокам цену. Я поверю еще в 26-летних Невеша или Амрабаата, но у Клоппа явный курс на омоложение
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doctorcaiman
Много раз говорилось, что приоритеты Ливерпуля на трансферном рынке - это перспективные игроки до 24 лет. Рук-во за почти 28-летнего никогда не выложит 60 мил, да еще и в период омоложения состава. Исключением был лишь Алькантара за 20 мил, которые Ливерпуль до последнего не горел желанием платить.
+2
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Three Days Grace
Ответ Дядя ТУРА
в свое время у меня был предметный интерес к Lana Rhoades и Alexis Texas
Вторая, конечно, на любителя)
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ А.В.Бубнов
Если нулепулька выкинула 80 лямов на полнейшую бездарность нунеза, то Фулхэму нужно начинать торговлю со 100 млн. Доить этот мешок проще простого
пфф)
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#SharkTeam
Ответ Дядя ТУРА
в свое время у меня был предметный интерес к Lana Rhoades и Alexis Texas
нашел чем гордиться
+5
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Dr. Dre_123
А я уже писал 2-3 месяца назад про этого португальца, как альтернативу Фабу а не Джуду. Амрабат и Палинья очень похожи по качеству, по стилю, по возрасту. Есть ещё неплохие варианты типо таких игроков Дуглас Луис и Уорд Провс
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King_X
Ответ А.В.Бубнов
Если нулепулька выкинула 80 лямов на полнейшую бездарность нунеза, то Фулхэму нужно начинать торговлю со 100 млн. Доить этот мешок проще простого
0:7
Дубль Нуньеса))

Рэшфорды и Фернандеши истерили и плакали в этом время, даже на 1 гол не сподобились
+14
-1
+13
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А.В.Бубнов
Если нулепулька выкинула 80 лямов на полнейшую бездарность нунеза, то Фулхэму нужно начинать торговлю со 100 млн. Доить этот мешок проще простого
+1
-6
-5
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Okaka
Пальинья топ, ему надо лето уходить в клуб уровня ЛЧ, ибо уже 27 лет
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Дядя ТУРА
Ответ melowchi
оставаясь в контексте новости, полагаю, предмет вырос, возможно даже в цене
потеряли форму и стали не интересны, а уже и бусы на гвоздь повесили. на данный момент присматриваюсь к Kelsie Monroe
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denis2008able
В 2020 отказался от перехода в ЦСКА.. как оказалось, не зря
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melowchi
Ответ Дядя ТУРА
в свое время у меня был предметный интерес к Lana Rhoades и Alexis Texas
оставаясь в контексте новости, полагаю, предмет вырос, возможно даже в цене
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Утя Ваткин
Ответ Дядя ТУРА
в свое время у меня был предметный интерес к Lana Rhoades и Alexis Texas
Ну хоть не к Ольге Юрьевне.
+3
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Дядя ТУРА
Ответ melowchi
В своё время был предметный интерес со стороны цска
в свое время у меня был предметный интерес к Lana Rhoades и Alexis Texas
+22
-3
+19
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melowchi
В своё время был предметный интерес со стороны цска
+9
-2
+7
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