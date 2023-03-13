«Ливерпулю» интересен Пальинья. «Фулхэм» хочет за хавбека сборной Португалии 60 млн фунтов

«Ливерпулю» интересен хавбек « » .

По данным Daily Mail, на португальца претендуют несколько клубов, но фаворитом считается « ». видит в 27-летнем полузащитнике альтернативу Джуду Беллингему, который является главной трансферной целью мерсисайдцев.

Пальинья перешел в «Фулхэм» из «Спортинга» прошлым летом за 20 млн фунтов, подписав контракт на 5 лет. Сейчас «Фулхэм» оценивает его в 60 млн фунтов. В то же время в клубе уверены, что смогут сохранить португальца еще как минимум на год.

В текущем сезоне Пальинья провел 24 матча в , забив 3 гола. Статистику игрока сборной Португалии можно найти здесь.

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