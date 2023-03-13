Кевин де Брюйне: «Чтобы выиграть ЛЧ, нужно быть лучшей командой в Европе. «Сити» хочет быть лучшим каждый сезон»

Кевин де Брюйне высказался об ответном матче с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов.

Первый матч 1/8 финала завершился со счетом 1:1.

– Это будет тяжелый матч, играть против «Лейпцига» трудно . Мы играли с ними в прошлом году, они были хороши. Это будет интенсивная и тяжелая игра.

Если вы хотите выиграть Лигу чемпионов, вы должны быть лучшей командой в Европе. Мы были в четвертьфиналах и полуфиналах, но не доводили дело до конца. Мы попытаемся, как делаем это каждый год.

Риск недооценки не велик. Мы играли с ними три раза и знаем, что это за команда. Энергия, качество, интенсивность. ДНК «Лейпцига», агрессивная игра в полузащите. Тяжело играть против них.

Я играл против них с «Вольфсбургом», было похоже. Качество всегда на высоте. Они сделали шаг из второго дивизиона в топ-4 [Бундеслиги] и Лигу чемпионов. Это невозможно сделать без качества. Я прекрасно знаю, чем они опасны. Надеюсь, завтра мы справимся с этим.

– Нынешний «Сити» – лучший за все время вашего выступления?

– Я не знаю, как можно сравнивать команду семилетней давности с этой. Мне повезло играть с разными футболистами. Как я могу сравнивать сезон со 100 очками с победой в четырех внутренних турнирах? Это бессмысленно. Я счастлив, мне повезло, что я достиг всего этого. Надеюсь, мы сможем сделать то же самое с этой командой.

– Сделает ли победа в Лиге чемпионов этот «Сити» лучшим?

– Нет. Я так не считаю. Если мы просто выиграем Лигу чемпионов и ничего больше, наверное, можно считаться лучшими в Европе, не знаю. Какие критерии, чтобы быть лучшей командой в лиге? У каждого свое мнение, а мы хотим быть лучшими каждый сезон. Восемь лет все было прекрасно, – сказал хавбек « ».

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