Уильямс посмеялся в твиттере над отмененным голом в ворота «Барсы»

отреагировал на отмененный гол в ворота «Барселоны» саркастичной записью.

В 25-м туре Ла Лиги « » обыграла « » со счетом 1:0 благодаря голу Рафиньи в концовке первого тайма. На 87-й минуте Уильямс сравнял счет, но главный арбитр арбитр после проверки эпизода с помощью ВАР не засчитал гол, поскольку в борьбе за мяч сыграл рукой.

«Ха-ха-ха», – написал нападающий «Атлетика» в твиттере после матча.

Экс-судья Бурруль о незасчитанном голе в ворота «Барсы»: «Касание Муниаина рукой не явное, чтобы отменять гол. ВАР не должен был вмешиваться»

«Барса» и «Реал» без вмешательства ВАР имели бы равное количество очков после 25 туров Ла Лиги

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас