Уильямс посмеялся в твиттере над отмененным голом в ворота «Барсы»

Теги Барселона Атлетик Ла Лига судьи Икер Муниаин Хесус Хиль Мансано видеоповторы соцсети Иньяки Уильямс ахахаха Футбол

Иньяки Уильямс отреагировал на отмененный гол в ворота «Барселоны» саркастичной записью.

В 25-м туре Ла Лиги «Барселона» обыграла «Атлетик» со счетом 1:0 благодаря голу Рафиньи в концовке первого тайма. На 87-й минуте Уильямс сравнял счет, но главный арбитр арбитр Хесус Хиль Мансано после проверки эпизода с помощью ВАР не засчитал гол, поскольку Икер Муниаин в борьбе за мяч сыграл рукой.

«Ха-ха-ха», – написал нападающий «Атлетика» в твиттере после матча.

Экс-судья Бурруль о незасчитанном голе в ворота «Барсы»: «Касание Муниаина рукой не явное, чтобы отменять гол. ВАР не должен был вмешиваться»

«Барса» и «Реал» без вмешательства ВАР имели бы равное количество очков после 25 туров Ла Лиги

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23 комментария

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ЧИКО
Сам он Ха-Ха-Ха…. не знает что рукой футбол играть нельзя или не было игры рукой да? Прямо зло берёт… Надо всех руководителей Барсы очень строго наказать за то что довели клуб до такого состояния и дали возможность поиздеваться над клубом. Наказание должны нести конкретные личности а не клуб……
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AminO2
Ответ XavIniesta2008-2015
Не удивлюсь, если в Классико судья наошибается в пользу Реала
По известной, недавно апробированной в РПЛ, схеме Спартак-Локомотив-Урал.
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Спартак Уокер
Не смешно странно что он нашёл там смешного ?
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Том Мунтян
Ответ Altim
Я понимаю, что обидно, но бред же! Из-за скандала с Негрейрой теперь обвинять Барсу даже в законно отменённых голах в их ворота?
Ну ты и тебе подобные 🤡 под каждой новостью о Мадриде этим и занимаетесь, че ты так удивлен в этом случае?)
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sheri_24
Ответ LIBerly
Хиль Мансано тоже знатно посмеялся
Не думаю что Хиль Мансано особо рад этому.
Он после рекомендации ВАР посмотреть повтор, уже не мог оставить гол. Практически был вынужден отменить.
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rej1sta
Я бы тоже смеялся, если бы не забивал с конца октября…
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Boni Jek
На то он и 🤡 чтобы смеяться
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Boni Jek
Ответ Барсик Юрана
Негр
😁))))
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XavIniesta2008-2015
Ответ Altim
Я понимаю, что обидно, но бред же! Из-за скандала с Негрейрой теперь обвинять Барсу даже в законно отменённых голах в их ворота?
Не удивлюсь, если в Классико судья наошибается в пользу Реала
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Boni Jek
Ответ XavIniesta2008-2015
Сами себя накрутили,будто судья предвзят. Сами забили гол с нарушением правил. Сами психанули и показали незнание правил. Сами посмеялись. Клоуны
Согласен с твоей точкой зрения. Но детям этого не понять которые здесь пишут.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ predMBAPPE
Барса посмеялась над Уильямс после победы прямо на поле
Особенно над его младшим братцем. Надеюсь, Иньяки вытащил его после матча из кармана Бальде🤓
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Boni Jek
Рука ✋️ была????
Была!все смейся дальше глазок.
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XavIniesta2008-2015
Сами себя накрутили,будто судья предвзят. Сами забили гол с нарушением правил. Сами психанули и показали незнание правил. Сами посмеялись. Клоуны
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Boni Jek
Чёрные тоже смеються
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Burel
действительно удивительно, что судья принял решение в пользу Барсы.
Обычно убивают
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otchim kaloeda
рука 100%
и после отмененного гола у Атлелика был на 93 минуте 100% шанс сравнять..Что им мешало?
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Антон Савельев
Что этот ниг(баск) себе позволяет(с)
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predMBAPPE
Ответ LIBerly
Хиль Мансано тоже знатно посмеялся
При этом Монсано тот арбитр который просто уничтожал Барсу постоянными свистками и карточками
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Ramil Usmanov
Хотя бы видио выложил, как посмеялся. Мы бы над ним прикольнулись.
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Барсик Юрана
Негр
+4
-5
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predMBAPPE
Барса посмеялась над Уильямс после победы прямо на поле
+45
-11
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LIBerly
Хиль Мансано тоже знатно посмеялся
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Altim
Я понимаю, что обидно, но бред же! Из-за скандала с Негрейрой теперь обвинять Барсу даже в законно отменённых голах в их ворота?
+25
-6
+19
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