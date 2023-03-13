Уильямс посмеялся в твиттере над отмененным голом в ворота «Барсы»
Иньяки Уильямс отреагировал на отмененный гол в ворота «Барселоны» саркастичной записью.
В 25-м туре Ла Лиги «Барселона» обыграла «Атлетик» со счетом 1:0 благодаря голу Рафиньи в концовке первого тайма. На 87-й минуте Уильямс сравнял счет, но главный арбитр арбитр Хесус Хиль Мансано после проверки эпизода с помощью ВАР не засчитал гол, поскольку Икер Муниаин в борьбе за мяч сыграл рукой.
«Ха-ха-ха», – написал нападающий «Атлетика» в твиттере после матча.
Экс-судья Бурруль о незасчитанном голе в ворота «Барсы»: «Касание Муниаина рукой не явное, чтобы отменять гол. ВАР не должен был вмешиваться»
«Барса» и «Реал» без вмешательства ВАР имели бы равное количество очков после 25 туров Ла Лиги
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Он после рекомендации ВАР посмотреть повтор, уже не мог оставить гол. Практически был вынужден отменить.
Была!все смейся дальше глазок.
Обычно убивают
и после отмененного гола у Атлелика был на 93 минуте 100% шанс сравнять..Что им мешало?