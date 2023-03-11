Александр Мостовой: «Меня считают легендой «Спартака», и Промес – легенда. Видича так назвать нельзя»

не считает Неманю Видича легендой «Спартака».

– Промес вошел в клуб имени Григория Федотова, став вторым легионером после Вагнера Лава, которому удалось забить 100 голов за российский клуб. Сопоставимые фигуры для своих клубов и отечественного футбола?

– Вагнер Лав – это чистый нападающий, Промес более оттянутый. Они оба классные футболисты, забили много голов. На мой взгляд, в пятерку сильнейших легионеров в истории вместе с входят железно.

– Вы легенда « », а Промеса можно ею назвать?

– Думаю, да. Это правильный вопрос. У нас ведь любят вешать ярлык легенды. Кого только легендой не называют. Я смотрю на него и даже не знаю, кто это. Потом оказывается, что играл там где-то год, забил три гола. Какая легенда? А Промес – однозначно легенда «Спартака».

– Давайте возьмем для примера Неманю Видича. Он провел в «Спартаке» 1,5 года и стал мировой звездой в «Манчестер Юнайтед». Имеем право мы его называть легендой «Спартака»?

– В моем понимании, Неманю легендой «Спартака» называть нельзя, а легендой сербского футбола – да. Но не легендой «Спартака». Это как меня считают легендой «Спартака» и «Сельты» – правильно, потому что я играл и там пять лет, и тут девять лет, – отметил бывший полузащитник сборной России.

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