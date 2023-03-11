Александр Мостовой: «Меня считают легендой «Спартака», и Промес – легенда. Видича так назвать нельзя»

Теги Спартак Неманя Видич премьер-лига Россия Сельта Александр Мостовой Квинси Промес Футбол

Александр Мостовой не считает Неманю Видича легендой «Спартака».

– Промес вошел в клуб имени Григория Федотова, став вторым легионером после Вагнера Лава, которому удалось забить 100 голов за российский клуб. Сопоставимые фигуры для своих клубов и отечественного футбола?

– Вагнер Лав – это чистый нападающий, Промес более оттянутый. Они оба классные футболисты, забили много голов. На мой взгляд, в пятерку сильнейших легионеров в истории РПЛ вместе с Халком входят железно.

– Вы легенда «Спартака», а Промеса можно ею назвать?

– Думаю, да. Это правильный вопрос. У нас ведь любят вешать ярлык легенды. Кого только легендой не называют. Я смотрю на него и даже не знаю, кто это. Потом оказывается, что играл там где-то год, забил три гола. Какая легенда? А Промес – однозначно легенда «Спартака».

– Давайте возьмем для примера Неманю Видича. Он провел в «Спартаке» 1,5 года и стал мировой звездой в «Манчестер Юнайтед». Имеем право мы его называть легендой «Спартака»?

– В моем понимании, Неманю легендой «Спартака» называть нельзя, а легендой сербского футбола – да. Но не легендой «Спартака». Это как меня считают легендой «Спартака» и «Сельты» – правильно, потому что я играл и там пять лет, и тут девять лет, – отметил бывший полузащитник сборной России.

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47 комментариев

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Kit Belleu
В этом он прав,Видич не легенда.
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arspurs9
Я не считаю, думаю многие тоже. У нас много кто играл 5 лет. Обычный бывший игрок Спартака.
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Евгений Семенченко
Ответ FNT
Безотносительно клубных пристрастий - а что, Мостовой - легенда Спартака? Он (опять же независимо отношения теперь) - легенда российского футбола, легенда Сельты, да, но Спартака? Титов, Тихонов, Романцев - да, однозначно. Но он-то здесь причем? Да и лицензии легенды у него нет.
у него вообще беда с лицензиями )))
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Ярик01
Ответ charly_54
Так мостовой все объективно сказал, что вообще редкость
Сколько Мостовой играл за Спартак? Три с половиной сезона?
Тогда и Терри легенда клуба
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Евгений Семенченко
Ответ AERN
Легендарнее Видича, только они: Ковтун, Филимонов, Ананко, Тчуйсе, Ананидзе, Робсон...
ну Филимонов,Ананко и Робсон точно легендарнее для Спартака чем Видич
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Евгений Семенченко
Ответ Невский баклан
Бакаев еще в прошлом году себя называл звездой Спартака. Мостовой он легенда Сельты. В Спартаке помимо него долго играли Филимонов, Горлукович, Хлестов, Ананко, Кечинов, Онопко, Карпин, но именно легенды это Тихонов, Титов, Черенков... Мостовой не больше остальных вышеперечисленных футболистов для Спартака, которых при этом к легендам не причисляют.
они скорее игроки легендарных команд
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Промах Мораты
И Терри легенда
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Евгений Семенченко
Ответ Юрий Кечко
А что Мостовой в Спартаке сделал легендарного?
выиграть Кубок Союза и 2 раза чемпионат Союза дорого стоит.уровень всё-таки другой был
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Юрий Кечко
Ответ as45
Насчёт Видича правильно сказал. Тот в Спартаке вылечил спину, пол-сезона отыграл и свалил.
Ну не пол , но в целом да
Это как Гарай в Зенит заезжал ненадолго
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Lost_in_Trance
Ответ Abu Ibrahim
Зато легендой Спартака можно назвать Джона Терри .
Вот уж о нем точно забыть нельзя!
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Юрий Кечко
Ответ FNT
Безотносительно клубных пристрастий - а что, Мостовой - легенда Спартака? Он (опять же независимо отношения теперь) - легенда российского футбола, легенда Сельты, да, но Спартака? Титов, Тихонов, Романцев - да, однозначно. Но он-то здесь причем? Да и лицензии легенды у него нет.
Про легенду российского футбола сомнительно тоже
В сборной одни обсеры, ну поиграл в Испании за середняка , не выиграл ничего , для них локальная легенда да не более
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as45
Насчёт Видича правильно сказал. Тот в Спартаке вылечил спину, пол-сезона отыграл и свалил.
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Lana Rhoades
Ответ Тигран Амбарцумов
С какой стати его причисляют к легендам Спартака?
с Царской
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Dan Kennedy
Я считаю легендой клуба можно стать и за один сезон - Хвича Кварацхелия в Наполи. Тоже самое Кима касается, но ему чуть потяжелее - игрок защиты все же. Канте в Лестере наверное тоже легенда, почему нет?

Видич - просто приятно, что игрок игравший в Спартаке смог построить великую карьеру. Вот если бы он воспитанником Спартака был, то и 1,5 года хватило бы чтобы стать легендой. А так легенда Црвены, Сербии и МЮ.
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murzzzzzilka
Ответ Артур Багдасарян
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Сорян, но дураком я никак не могу быть. Физически:)
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Zatvornick
Ответ dmtrlebedeff
Открываю приложение, а после новость! 15 комментариев, открываю комментарии - 0! Спасибо модераторы! Жесть вообще! Скоро ничего так писать не дадут!
Это не то чтобы прям модераторы. Это ошибки в постановке задачи / в программировании.
Хотя конечно это может быть влиянии редакции / искусственного формирования контента в комментах -> то есть по сути модерирования. Если так то спортсу пi3д3ц конечно. Это значит что коррапшн (гниль) пропитала коллектив насквозь и проникла в руководство. Пока хочется верить, что это просто студенты, нанятые на кодинг, которые просто не могут запрограммировать происходящее.
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Nogoi89
Хоть про себя много наговорил, но в целом правильно все. Про Промеса и Видича, соглашусь.
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Артур Багдасарян
Ответ murzzzzzilka
Дурак. Видич, как по мне, больше легенда, чем Мостовой.
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Satis
Мостовой еще легенда спортса, будем объективны
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kin
Если брать лучшую пару в защиту то так и получится- Масленкин и Видич
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Вадим Крупенников
Ответ Артём Амирджанян
Мостовой кого то похвалил, а нет показалось
Ну себя как всегда не забыл
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Alexander Prokofyev
Мостовой: я легенда Кана и Страсбура, а Видич там даже не играл.
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Юрий Кечко
А что Мостовой в Спартаке сделал легендарного?
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Невский баклан
Бакаев еще в прошлом году себя называл звездой Спартака. Мостовой он легенда Сельты. В Спартаке помимо него долго играли Филимонов, Горлукович, Хлестов, Ананко, Кечинов, Онопко, Карпин, но именно легенды это Тихонов, Титов, Черенков... Мостовой не больше остальных вышеперечисленных футболистов для Спартака, которых при этом к легендам не причисляют.
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Cearvm
Ответ evil
Видич то в чём провинился?!
Полтора года транзитом играл. Обычно легендой все-таки называют тех, кто провел в клубе заметную часть карьеры. Хотя для РПЛ это огромная величина, в Спартаке игроков такого уровня были единицы.
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