Александр Мостовой: «Меня считают легендой «Спартака», и Промес – легенда. Видича так назвать нельзя»
Александр Мостовой не считает Неманю Видича легендой «Спартака».
– Промес вошел в клуб имени Григория Федотова, став вторым легионером после Вагнера Лава, которому удалось забить 100 голов за российский клуб. Сопоставимые фигуры для своих клубов и отечественного футбола?
– Вагнер Лав – это чистый нападающий, Промес более оттянутый. Они оба классные футболисты, забили много голов. На мой взгляд, в пятерку сильнейших легионеров в истории РПЛ вместе с Халком входят железно.
– Вы легенда «Спартака», а Промеса можно ею назвать?
– Думаю, да. Это правильный вопрос. У нас ведь любят вешать ярлык легенды. Кого только легендой не называют. Я смотрю на него и даже не знаю, кто это. Потом оказывается, что играл там где-то год, забил три гола. Какая легенда? А Промес – однозначно легенда «Спартака».
– Давайте возьмем для примера Неманю Видича. Он провел в «Спартаке» 1,5 года и стал мировой звездой в «Манчестер Юнайтед». Имеем право мы его называть легендой «Спартака»?
– В моем понимании, Неманю легендой «Спартака» называть нельзя, а легендой сербского футбола – да. Но не легендой «Спартака». Это как меня считают легендой «Спартака» и «Сельты» – правильно, потому что я играл и там пять лет, и тут девять лет, – отметил бывший полузащитник сборной России.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Тогда и Терри легенда клуба
Это как Гарай в Зенит заезжал ненадолго
В сборной одни обсеры, ну поиграл в Испании за середняка , не выиграл ничего , для них локальная легенда да не более
Видич - просто приятно, что игрок игравший в Спартаке смог построить великую карьеру. Вот если бы он воспитанником Спартака был, то и 1,5 года хватило бы чтобы стать легендой. А так легенда Црвены, Сербии и МЮ.
Хотя конечно это может быть влиянии редакции / искусственного формирования контента в комментах -> то есть по сути модерирования. Если так то спортсу пi3д3ц конечно. Это значит что коррапшн (гниль) пропитала коллектив насквозь и проникла в руководство. Пока хочется верить, что это просто студенты, нанятые на кодинг, которые просто не могут запрограммировать происходящее.