Роналду выложил фото с тренировки в зале: «Сосредоточьтесь на результате, а не на препятствиях!»

сопроводил мотивационной цитатой свои фото с тренировки.

На снимках из тренажерного зала 38-летний португалец в форме « » выполняет упражнения.

«Сосредоточьтесь на результате, а не на препятствиях!» – таким текстом Роналду сопроводил фото.

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