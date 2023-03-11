Роналду выложил фото с тренировки в зале: «Сосредоточьтесь на результате, а не на препятствиях!»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Футбол

Криштиану Роналду сопроводил мотивационной цитатой свои фото с тренировки.

На снимках из тренажерного зала 38-летний португалец в форме «Аль-Насра» выполняет упражнения.

«Сосредоточьтесь на результате, а не на препятствиях!» – таким текстом Роналду сопроводил фото.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

51 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AF007
Ответ Artem Piatkov
8 голов и 2 ассиста Полуфиналист 2006
Убожество.

13 голов, 9 ассистов
Победитель 2022
Финалист 2014.

Не стоит твоя гелевая шавка и мизинца лучшего игрока в истории
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Станислав Л
Ответ Artem Piatkov
Роналду в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона в Юве: ⚽⚽⚽ с Атлетико в 1/8 ⚽⚽ с Аяксом в 1/4 ⚽⚽ с Лионом в 1/8 Статистика за 2 сезона - 83 очка по гол+пас в Серии А (топ-3 Чемпионат) Месси в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона с ПСЖ: 💨 против Реала в 1/8 💨 против Баварии в 1/8 Статистика за 2 сезона - 60 очков по гол+пас в Чемпионате Канистры Криро всем всё доказал и теперь может для себя играть в пустыне сколько захочет
Месси MVP двух чемпионатов мира в двух финалах👍🧐
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тюменский медвежонок
зачем спортс.ру каждый чих в соц сетях постит? понять не могу, там же СММ-щик посты эти однотипные печатает каждый день и вы на полном серьезе каждый раз это выкладываете...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Temp LC
Ответ VERBLYUD
Я тебе больше скажу, у Зубастика всего лишь 14 голов в ЛЧ за всю карьеру, но это никак не мешает ему в топе лучших игроков находится выше Бензема, у которого 5 ЛЧ и 90 голов, так как ЛЧ на фоне ЧМ - пыль.
ЛЧ-лучший клубный турнир в истории футбола. Конкуренция в нём выше чем на ЧМ или хочешь сказать обратное?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Temp LC
Ответ tachmedovvkakajan@gmail.com
Теперь стату за ЧМ пожалуйста
Не надоело каждый раз одно и тоже говорить?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
leeexxxxtml
Ответ Блуждающий странник
Не считать трофеи ПСЖ во внутреннем чемпионате, но считать трофеи Ювентуса, который требл в Италии брал каждый год на тот момент. Гениально
Ну да, фермер Лига 1 конечно же одного уровня с Топ 3 чемпионатом. Клермоны подтвердят.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Temp LC
Ответ Veles3101
Роналду выложил фото Месси с подписью :"Да Лев сильнее волка, но волк не будет выступать в катарском цирке"
Ауф
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ Акыл Сатыбалдиев
Ну не стал он чемпионом мира, и что из этого? Зубастик был дважды чемпионом мира, но ни разу не выиграл ЛЧ, и что теперь из за этого величие бразильца падает? Мишель Платини, Ван Бастен, Эйсебио не были чемпионами мира, Арбелоа чемпион мира, и что теперь он величественнее чем они?
Я тебе больше скажу, у Зубастика всего лишь 14 голов в ЛЧ за всю карьеру, но это никак не мешает ему в топе лучших игроков находится выше Бензема, у которого 5 ЛЧ и 90 голов, так как ЛЧ на фоне ЧМ - пыль.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блуждающий странник
Ответ leeexxxxtml
Роналду в МЮ : ЗМ+ЛЧ+ЗБ + 3 АПЛ подряд. Роналду в Реале - 4 ЛЧ и 3 ЛЧ подряд. Роналду в ЮВЕ - 5 трофеев. Из них 2 Серии А. 124 Г+П в 134 играх - лучший результат в истории Италии. Месси вне Барсы : Мяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяу.
Не считать трофеи ПСЖ во внутреннем чемпионате, но считать трофеи Ювентуса, который требл в Италии брал каждый год на тот момент. Гениально
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ meredow06
После завершения карьеры может стать отличным цитат-меном)))
Он завершил карьеру в прошлом году.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
хавбек+
Ронька красавец время даром не теряет, между рекламой забивает соцсеть цитатами))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
meredow06
Кринж кроме того что качаться и постить пацанские цитаты,больше ничего не умеет что-ли😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
meredow06
После завершения карьеры может стать отличным цитат-меном)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vatikan
Нашел страницу с вариантами статусов для вк
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
meredow06
Ждём пост Роналду который сидит в уборной и постит ауфные цитаты)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Veles3101
Ответ Artem Piatkov
Роналду в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона в Юве: ⚽⚽⚽ с Атлетико в 1/8 ⚽⚽ с Аяксом в 1/4 ⚽⚽ с Лионом в 1/8 Статистика за 2 сезона - 83 очка по гол+пас в Серии А (топ-3 Чемпионат) Месси в плей-офф ЛЧ в первые 2 сезона с ПСЖ: 💨 против Реала в 1/8 💨 против Баварии в 1/8 Статистика за 2 сезона - 60 очков по гол+пас в Чемпионате Канистры Криро всем всё доказал и теперь может для себя играть в пустыне сколько захочет
А сколько у него забитых мячей в финале ЧМ?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CostaDorofeev
Скоро начнёт продавать персональные фитнес тренировки онлайн.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gravdaar Iyaad
Чуть-чуть что-то новое появилось у Шаблоналду
"препятствие..."
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Veles3101
Роналду выложил фото Месси с подписью :"Да Лев сильнее волка, но волк не будет выступать в катарском цирке"
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Veles3101
Ответ fbd
Безумно можно быть пееервым🐺🐺🐺
Ауф!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
benjamin92
Ответ Экспертное мнение
Статистику в плей-офф ЧМ за всё время в студию
Персофаны Рона любят манипулировать только удобной им статистикой
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акыл Сатыбалдиев
Ответ aidos_1979
Кринж в какую-то нейросеть превращается)
это твоя жизнь нейросеть, сутками сидишь на спортсе
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акыл Сатыбалдиев
Ответ tachmedovvkakajan@gmail.com
Теперь стату за ЧМ пожалуйста
Ну не стал он чемпионом мира, и что из этого? Зубастик был дважды чемпионом мира, но ни разу не выиграл ЛЧ, и что теперь из за этого величие бразильца падает? Мишель Платини, Ван Бастен, Эйсебио не были чемпионами мира, Арбелоа чемпион мира, и что теперь он величественнее чем они?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Ответ AnMe
Уверен там или бот, или школьник до 5 класса или просто с палаты пишут Одно и тоже под каждым постом
Из*, пардоньте
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Ответ Экспертное мнение
3 АПЛ подряд и 2 Ла Лиги за 10 лет. Видимо, единственная причина побед в АПЛ, там не было Месси.
Уверен там или бот, или школьник до 5 класса или просто с палаты пишут
Одно и тоже под каждым постом
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий