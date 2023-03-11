Роналду выложил фото с тренировки в зале: «Сосредоточьтесь на результате, а не на препятствиях!»
Криштиану Роналду сопроводил мотивационной цитатой свои фото с тренировки.
На снимках из тренажерного зала 38-летний португалец в форме «Аль-Насра» выполняет упражнения.
«Сосредоточьтесь на результате, а не на препятствиях!» – таким текстом Роналду сопроводил фото.
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