Роналду после 0:1 с «Аль-Иттихадом»: «Разочарованы результатом, но сосредоточены на предстоящих играх💪🏼»

разочарован поражением « » от « » (0:1).

«Мы разочарованы результатом, но по-прежнему сосредоточены на нашем сезоне и предстоящих играх.💪🏼

Спасибо болельщикам «Аль-Насра» за поддержку. Мы знаем, что можем рассчитывать на вас! 🙌🏼💛💙» – написал 38-летний португалец в соцсетях.