Роналду после 0:1 с «Аль-Иттихадом»: «Разочарованы результатом, но сосредоточены на предстоящих играх💪🏼»
Криштиану Роналду разочарован поражением «Аль-Насра» от «Аль-Иттихада» (0:1).
«Мы разочарованы результатом, но по-прежнему сосредоточены на нашем сезоне и предстоящих играх.💪🏼
Спасибо болельщикам «Аль-Насра» за поддержку. Мы знаем, что можем рассчитывать на вас! 🙌🏼💛💙» – написал 38-летний португалец в соцсетях.
Да и Кристине не позавидуешь - после каждого матча даже в говённой лиге обязательно нужно что-то написать, иначе подписчики разбегутся, горе-то какое, горе...
как никогда актуально)