Роналду после 0:1 с «Аль-Иттихадом»: «Разочарованы результатом, но сосредоточены на предстоящих играх💪🏼»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Футбол

Криштиану Роналду разочарован поражением  «Аль-Насра» от «Аль-Иттихада» (0:1).

«Мы разочарованы результатом, но по-прежнему сосредоточены на нашем сезоне и предстоящих играх.💪🏼

Спасибо болельщикам «Аль-Насра» за поддержку. Мы знаем, что можем рассчитывать на вас! 🙌🏼💛💙» – написал 38-летний португалец в соцсетях.

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25 комментариев

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Mayer
Ответ Kemal Gul
Как же неестественно выглядят все эти шаблонные фразы спортсменов в соц. сетях, будто под копирку. Лучше уж вообще ничего не писать или временами выдавать кринж, как ЛеБрон, зато от себя, это выглядит естественно и живо. А тут будто нейросеть пишет, ей богу
много спортсменов такое пишут каждый раз?
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artpal
Ответ А.В.Бубнов
Вегхорст более великий игрок в истории МЮ, чем ты, предатель
С учётом того, что Криш в Манчестере играл в конце нулевых, нет конечно
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pq
Если вы заметите в соцсетях 38-летнего португальца, не трогайте его, а лучше спокойно пройдите мимо! Запомните - 38-летний португалец приносит пользу и совсем не опасен, хоть и может вызывать отвращение.
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Alex Mc
💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪
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Лёха Жданчик
никому не нужные новости из Кебаб Лиги подьехали?))
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Вечно Молодой
а где же "вперёд, ребята!"?)
Ребятам вперёд совсем необязательно, а то будут мешать в чужой вратарской😼🍓
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King_X
Ответ А.В.Бубнов
Вегхорст более великий игрок в истории МЮ, чем ты, предатель
В истории крупнейших/разгромных поражений МЮ 😂
+2
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Kemal Gul
Как же неестественно выглядят все эти шаблонные фразы спортсменов в соц. сетях, будто под копирку. Лучше уж вообще ничего не писать или временами выдавать кринж, как ЛеБрон, зато от себя, это выглядит естественно и живо. А тут будто нейросеть пишет, ей богу
+4
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Этот Райола хочет денег
Мне кажется, после этих слов Криш приезжает домой, запирается в кабинете, наливает бокал вина и под какой нибудь аналог песни " Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня" на португальском, включает финалы ЛЧ Реала, МанЮ, повторы Эль Класико и роняет скупые мажские слезы)...
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Zidan GOAT
Ответ Remy Cabella
Без пенальти и 12 компенсированных минут очень непросто, добавил кринж7
«Без пенальти невозможно» Лионель Месси
+3
-8
-5
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Gravdaar Iyaad
Шаблоналду
+15
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+15
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Fierce
Вот же не повезло Толстому, Чехову, Достоевскому - они не дожили до того момента, как появились эмодзи.
Да и Кристине не позавидуешь - после каждого матча даже в говённой лиге обязательно нужно что-то написать, иначе подписчики разбегутся, горе-то какое, горе...
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Arkadios Avgitidis
если в нашей команде, был бы хоть один игрок моего уровня......как будто вчера было сказано)..
как никогда актуально)
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Remy Cabella
Без пенальти и 12 компенсированных минут очень непросто, добавил кринж7
+9
-3
+6
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QWertY
Вегхорст > Кришти
+1
-1
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А.В.Бубнов
Вегхорст более великий игрок в истории МЮ, чем ты, предатель
+11
-7
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алексей любовь
Роналду: "Спасибо моему боту за эти рандомные посты"
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Jan Paskel
Ответ Вечно Молодой
а где же "вперёд, ребята!"?)
Siii
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Ебздрогыч
Глядя на любимый эмодзи Роналду, все время кажется, что он троллит Дзюбу
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кто-то
Забыл написать «хорошая работа»
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Плотников Семен
Вот смеху будет, если криш не возьмет чемпионат верблюдов, как шейхи то будут оправдываться перед ним?
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Кирилл.С-Пб
Шугаринг, шугаринг... Брови, блин... Сейчас акция в Магните на майонез... Блииииин, чё купить та???
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therealgreenman
И вот уже Аль-Наср спустился на вторую строчку…
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vel
Спасибо. Продолжайте держать в курсе 😎
+6
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Вечно Молодой
а где же "вперёд, ребята!"?)
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