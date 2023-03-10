Рафа Силва стал игроком недели в ЛЧ, Бонифасе – в ЛЕ. Игрок «Бенфики» опередил Мюллера, форвард «Юниона» – Бруну и Дибалу

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Хавбек «Бенфики» Рафа Силва признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Благодаря голу «Брюгге» (5:1) португалец обошел Фикайо ТомориТомаса Мюллера и Марка Кукурелью.

Футболистом недели в Лиге Европы стал форвард «Юниона» Виктор Бонифасе, забивший два гола в игре с «Унионом» (3:3). Он опередил Пауло Дибалу, Эдмонда Тапсоба и Бруну Фернандеша.

Лучшим игроком недели в Лиге конференций стал форвард «Вест Хэма» Микаил Антонио.

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5 комментариев

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Марслан Акматалиев
Ответ alexis2020
Томас тащил против ПСЖ. Рафа против Брюгге.
Томас играет за Баварию, а Рафа за Бенфику.
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S.Mane10
Антонио тоже очень хорош.
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S.Mane10
Ну и конечно же триумф Бонифасе
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S.Mane10
Силва просто 🔥🔥🔥🔥
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alexis2020
Томас тащил против ПСЖ. Рафа против Брюгге.
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