Рафа Силва стал игроком недели в ЛЧ, Бонифасе – в ЛЕ. Игрок «Бенфики» опередил Мюллера, форвард «Юниона» – Бруну и Дибалу
Хавбек «Бенфики» Рафа Силва признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Благодаря голу «Брюгге» (5:1) португалец обошел Фикайо Томори, Томаса Мюллера и Марка Кукурелью.
Футболистом недели в Лиге Европы стал форвард «Юниона» Виктор Бонифасе, забивший два гола в игре с «Унионом» (3:3). Он опередил Пауло Дибалу, Эдмонда Тапсоба и Бруну Фернандеша.
Лучшим игроком недели в Лиге конференций стал форвард «Вест Хэма» Микаил Антонио.
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