Рафа Силва стал игроком недели в ЛЧ, Бонифасе – в ЛЕ. Игрок «Бенфики» опередил Мюллера, форвард «Юниона» – Бруну и Дибалу

Хавбек «Бенфики» признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Благодаря голу «Брюгге» (5:1) португалец обошел , и Марка Кукурелью.

Футболистом недели в стал форвард «Юниона» Виктор Бонифасе, забивший два гола в игре с «Унионом» (3:3). Он опередил , Эдмонда Тапсоба и Бруну Фернандеша.

Лучшим игроком недели в Лиге конференций стал форвард «Вест Хэма» Микаил Антонио.

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