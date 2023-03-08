Сергей Карасев: «Арбитрам-мужчинам тяжело воспринимать, когда есть топовые судьи, но финал получает девушка. Они его ждали всю жизнь, а она 2 года работает»

Теги премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев девушки и спорт Чемпионат.com Футбол

Сергей Карасев рассказал, что судьям-мужчинам не нравится в рефери женского пола.

– Как вы относитесь к девушкам-арбитрам?

– Нормально. Просто их не будет много, ведь необходимо сдавать нормативы. Это физически тяжело и удается единицам.

В каждой стране не так много настолько выносливых девушек. Где-то есть одна, две, три… У нас тоже есть. Когда они будут судить в поле на матчах РПЛ, мы не знаем.

– Признайтесь, среди мужчин-арбитров есть скептицизм?

– Единственная вещь, которая не то чтобы напрягает… Просто арбитрам-мужчинам тяжело воспринимать, когда есть топовые судьи, но финал получает девушка. А они этого финала ждали всю жизнь. Работали на очень приличном уровне, но не имеют ни одного финала. Тут появляется девушка, прошел год или два – и ей уже дают финал.

Никто об этом не будет говорить, но все переживают. Я же вижу, когда мы общаемся. От таких вещей никто не прыгает от радости.

И тут неважно, идет ли речь про Европу или Россию. Это дело всей моей жизни. Я в Европе, кроме Суперкубка, ни на один финал не был назначен, – сказал Карасев.

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1 комментарий

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Андер Эррера
Сергею уже все равно ближайшее время ничего не светит так что можно высказаться адекватно
+2
0
+2
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