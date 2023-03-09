В воскресенье, 12 марта, сыграют ЦСКА и Крылья Советов в 19 туре РПЛ.

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Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют ЦСКА – Крылья Советов

Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч ЦСКА – Крылья Советов