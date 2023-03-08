Два горностая выбраны народным голосованием в качестве маскотов Милана-2026. Выбор должны одобрить организаторы

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Два горностая выбраны народным голосованием в качестве маскотов Олимпиады-2026.

Зимние Игры пройдут в Милане.

За горностаев, которые обитают в итальянских Альпах, проголосовали 53% участников, на втором месте оказался цветок эдельвейс. Всего в отборе участвовали 1600 заявок из 681 класса и 82 школ из 81 итальянской провинции.

Теперь выбор должны официально одобрить организаторы соревнований.

Дизайн маскотов придумали студенты института Катандзаро. Один из горностаев представлен в белой шубке, второй – в бурой. В описании говорится, что «горностаям придется преодолевать препятствия, опробовав все спортивные дисциплины, представленные на зимних Играх, чтобы в 2026 году добраться до склонов и катков, как активные сторонники спортсменов».

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2 комментария

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Pikachu Pikachu
А симпатичные
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Konstantin_ZV
имена им какие дадут?
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