Украинские федерации попросят МОК сохранить санкции против российских спортсменов

Украинские спортивные федерации попросят МОК сохранить санкции против россиян.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Украины, федерации страны по олимпийским видам спорта подпишут совместное обращение. В нем они потребуют от Международного олимпийского комитета (МОК) сохранить рекомендации по отстранению российских спортсменов от соревнований.

Ожидается, что документ будет подписан 9 марта.

Ранее МОК заявил о возможном допуске россиян к соревнованиям под нейтральным флагом.