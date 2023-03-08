Украинские федерации попросят МОК сохранить санкции против российских спортсменов
Украинские спортивные федерации попросят МОК сохранить санкции против россиян.
Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Украины, федерации страны по олимпийским видам спорта подпишут совместное обращение. В нем они потребуют от Международного олимпийского комитета (МОК) сохранить рекомендации по отстранению российских спортсменов от соревнований.
Ожидается, что документ будет подписан 9 марта.
Ранее МОК заявил о возможном допуске россиян к соревнованиям под нейтральным флагом.
Но это ж другое.
Борцы кавказцы и якуты лучники одна нация?
Главное, н.а.рать заранее и побольше. Что еще можно от них ожидать?