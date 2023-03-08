Украинские федерации попросят МОК сохранить санкции против российских спортсменов

Теги МОК Олимпийская сборная России НОК Украины Биатлон

Украинские спортивные федерации попросят МОК сохранить санкции против россиян.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Украины, федерации страны по олимпийским видам спорта подпишут совместное обращение. В нем они потребуют от Международного олимпийского комитета (МОК) сохранить рекомендации по отстранению российских спортсменов от соревнований.

Ожидается, что документ будет подписан 9 марта.

Ранее МОК заявил о возможном допуске россиян к соревнованиям под нейтральным флагом.

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46 комментариев

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BolxoB
Ответ Lennuci
Действующие уголовные нормы России вроде не нарушает. Про Азов почаще думайте, а то появятся на вашем пороге в один прекрасный день, а вы думали они пушистые.
359 УК
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maripous
Кто бы сомневался. Думаю, не одна украина подбежит с таким обращением.
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bella5419
Ответ Andrey Novikov
Я очень надеюсь, что однажды Мир всё узнает про преступления совершавшиеся на Донбассе властями Украины. И не надо отделять нацбаты от Украины, власти виноваты, что позволяли им существовать.
Я очень надеюсь, что однажды Мир все узнает про преступления, совершавшиеся на Донбассе властями России, пытавшимися после аннексии Крыма оттяпать еще и восток Украины (Стрелков-Гиркин, Денис Пушилин, "зеленые человечки" и т.д. и т.п.)
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Lennuci
Ответ BolxoB
А то, что их существование фактически нарушает действующие уголовные нормы?
Действующие уголовные нормы России вроде не нарушает. Про Азов почаще думайте, а то появятся на вашем пороге в один прекрасный день, а вы думали они пушистые.
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BolxoB
Ответ Iuasanotu
Крутые ребята, успешно продолжают освобождать Донбасс
А то, что их существование фактически нарушает действующие уголовные нормы?
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Lennuci
"ВВС Израиля нанесли ракетный удар по аэропорту Алеппо из акватории Средиземного моря" (08/03/23).

Но это ж другое.
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BolxoB
Ответ Храбрая виолончелистка
А немецкие биатлонисты не служат в Бундесфере, а итальянские фигуристы в жандармерии?
А немцы не были от спорта отстранены после 2МВ?
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murzzzzzilka
Ответ Геннадий Тёкин
А еще дать денег, газ и нефть...
ОТдать:))
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Iuasanotu
Ответ Sutekh Hexen
Что скажешь про ЧВК?
Крутые ребята, успешно продолжают освобождать Донбасс
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BolxoB
Ответ Andrey Novikov
Я очень надеюсь, что однажды Мир всё узнает про преступления совершавшиеся на Донбассе властями Украины. И не надо отделять нацбаты от Украины, власти виноваты, что позволяли им существовать.
я очень надеюсь, что мы, россияне, сначала начнем внимание обращать на то, что происходит у нас.
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murzzzzzilka
Страна-попрошайка пытается диктовать всему миру, как ему жить🤦🏻‍♀️😂
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Храбрая виолончелистка
Ответ janitor
В РФ спортсмены - часть гос. машины. Многие имеют воинские звания. Почитай про Большунова, к примеру. Ну очень нейтральный и не связанный с государством спортсмен. И таких среди олимпийцев полно.
А немецкие биатлонисты не служат в Бундесфере, а итальянские фигуристы в жандармерии?
+4
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janitor
Ответ Михаил Блинов
У Германии и Франции также очень многие спортсмены числятся или в ВС или в полиции и имеют звания.
1. Это был ответ на то, что спортсмены и чиновники никак не связаны. 2. Степень зависимости таких спортсменов в Европе от государства не сопоставима с РФ. Это как сравнивать выборы президентов/премьеров у нас и у них. В обоих случаях выбирают, но есть нюанс.
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Sutekh Hexen
Ответ Andrey Novikov
Я очень надеюсь, что однажды Мир всё узнает про преступления совершавшиеся на Донбассе властями Украины. И не надо отделять нацбаты от Украины, власти виноваты, что позволяли им существовать.
Что скажешь про ЧВК?
+3
-3
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Kestutis Ceponis
В этой ситуации все понятно. Потому что не все зависит от МОК. Я не согласен с теми, кто говорит, что спортсмены не виноваты в том, что глава их страны объявляет войну другой стране. Если МОК не изменит один пункт, спортсменам необходимо дистанцироваться от военных действий. Но спортсмены такие трусливые, потому что не умеют критиковать решения главы государства. Если этот пункт останется в силе из-за дистанцирования, то все понятно, что Олимпиады для спортсменов не будет.
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BolxoB
Ответ sdzrghx
Потому что двойные стандарты. А также русофобия. Дискриминация по национальному признаку...
По национальному?
Борцы кавказцы и якуты лучники одна нация?
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Lennuci
"Ожидается, что документ будет подписан 9 марта".

Главное, н.а.рать заранее и побольше. Что еще можно от них ожидать?
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Michael Scott
Ответ Afinogenov
Хлопцы, расслабьтесь. Никто не будет ограждать Россию колючей проволокой и заливать бетоном. Многие продолжают и продолжат сотрудничать с Россией. Отменять всё русское и Россию, как это хочет Украина, никто не будет. Братья, никто ради вас ничего не делает. Все т.н. ваши друзья преследуют свои интересы. Вас просто нае.....
А какие интересы преследуют их т.н. друзья?
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Манул
Ответ KMR
А за Северные потоки кто ответит?
виновные
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Maxximus
Ответ IrbIS
Комментарий удален модератором
у тебя во сколько смена заканчивается? хочу подъехать и поздравить с 8 марта 😂
+2
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Andrey Novikov
Я очень надеюсь, что однажды Мир всё узнает про преступления совершавшиеся на Донбассе властями Украины. И не надо отделять нацбаты от Украины, власти виноваты, что позволяли им существовать.
+14
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artpal
Странные эти украинцы, у самих проблем по горло, а они о санкциях МОК против российских спортсменов думают. Нет, чтобы своей страной заняться. Ах, или это другое!?
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Bartez1986
скорее всего, очень вежливо попросят. они же демократичные европейцы
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Михаил Блинов
Ответ janitor
В РФ спортсмены - часть гос. машины. Многие имеют воинские звания. Почитай про Большунова, к примеру. Ну очень нейтральный и не связанный с государством спортсмен. И таких среди олимпийцев полно.
У Германии и Франции также очень многие спортсмены числятся или в ВС или в полиции и имеют звания.
+10
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+10
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oleg
А что, еще есть Украинские Федерации?
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