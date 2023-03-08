Губернатор Флориды требует у Байдена, чтобы Джоковича пустили в США сыграть на турнире в Майами

Губернатор штата Флорида Рон Де Сантис обратился к президенту США Джо Байдену с требованием пустить в страну .

Серб не сыграет на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами. Он просил, чтобы для него сделали исключение и разрешили попасть в страну без прививки от коронавируса, но получил отказ.

Де Сантис назвал этот отказ «несправедливым, ненаучным и неприемлемым». Губернатор – член Республиканской партии, а Байден – демократ.

«Хотя Джокович, безусловно, представляет серьезную конкурентную угрозу для своих коллег-теннисистов, его присутствие в нашей стране не несет существенного риска для здоровья или общественной безопасности», – сказано в письме.

«Принять участие в этом турнире Джоковичу мешает только остающееся в силе ошибочное, ненаучное и устаревшее решение вашей администрации требовать прививку от ковида от иностранных гостей, желающих посетить нашу великую страну. Легенда американского тенниса Джон Макинрой недавно назвал это ограничение «абсурдным». Он был совершенно прав», – добавил Де Сантис.

Он написал, что вакцины «не так эффективны, как утверждалось изначально»; что сейчас коронавирус «значительно реже приводит к госпитализации или летальному исходу»; что «последние научные исследования выявили серьезные потенциальные риски для здоровья, связанные с вакциной».

Во Флориде с ноября 2021-го компаниям запрещено требовать от клиентов вакцинации от ковида: «Я горжусь этими усилиями, которые, несомненно, способствовали личной свободе и экономическому росту, не подвергая наших граждан какому-либо доказанному вреду».

Де Сантис попросил Байдена предоставить Джоковичу исключение, чтобы «он мог радовать и вдохновлять любителей тенниса во Флориде и по всей стране».

Турнир в Майами начнется 22 марта.

Запрет на въезд непривитых иностранцев будет действовать до 11 мая. Если он не будет снова продлен, то осенью Джокович сможет сыграть на .

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