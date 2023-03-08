Губернатор Флориды требует у Байдена, чтобы Джоковича пустили в США сыграть на турнире в Майами
Губернатор штата Флорида Рон Де Сантис обратился к президенту США Джо Байдену с требованием пустить в страну Новака Джоковича.
Серб не сыграет на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами. Он просил, чтобы для него сделали исключение и разрешили попасть в страну без прививки от коронавируса, но получил отказ.
Де Сантис назвал этот отказ «несправедливым, ненаучным и неприемлемым». Губернатор – член Республиканской партии, а Байден – демократ.
«Хотя Джокович, безусловно, представляет серьезную конкурентную угрозу для своих коллег-теннисистов, его присутствие в нашей стране не несет существенного риска для здоровья или общественной безопасности», – сказано в письме.
«Принять участие в этом турнире Джоковичу мешает только остающееся в силе ошибочное, ненаучное и устаревшее решение вашей администрации требовать прививку от ковида от иностранных гостей, желающих посетить нашу великую страну. Легенда американского тенниса Джон Макинрой недавно назвал это ограничение «абсурдным». Он был совершенно прав», – добавил Де Сантис.
Он написал, что вакцины «не так эффективны, как утверждалось изначально»; что сейчас коронавирус «значительно реже приводит к госпитализации или летальному исходу»; что «последние научные исследования выявили серьезные потенциальные риски для здоровья, связанные с вакциной».
Во Флориде с ноября 2021-го компаниям запрещено требовать от клиентов вакцинации от ковида: «Я горжусь этими усилиями, которые, несомненно, способствовали личной свободе и экономическому росту, не подвергая наших граждан какому-либо доказанному вреду».
Де Сантис попросил Байдена предоставить Джоковичу исключение, чтобы «он мог радовать и вдохновлять любителей тенниса во Флориде и по всей стране».
Турнир в Майами начнется 22 марта.
Запрет на въезд непривитых иностранцев будет действовать до 11 мая. Если он не будет снова продлен, то осенью Джокович сможет сыграть на US Open.
Как по величию Джоковича ударило нежелание прививаться? Сколько топ-титулов он еще мог выиграть?
😱 Джоковича не пускают в США. Почему и где еще ждать проблем? Он потеряет первое место в рейтинге?
Когда главной проблемой было носить или не носить намордник и ставить или не ставить шмурдяк
Без вот этого всего, что началось в 2022
Если бы какой-нибудь российский губер потребовал бы от Путина разрешить ему при их встречах кланяться Путину в ноги и называть Путина "Ваше Величество" (по этикету времён русских царей и их воевод), то проработал бы ещё бы довольно долго, ИМХО! 😂
https://www.tennis365.com/atp-tour/novak-djokovic-vaccine-saga-ron-desantis-joe-biden-miami/
Они и так уже "лицо потеряли".