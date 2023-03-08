Губернатор Флориды требует у Байдена, чтобы Джоковича пустили в США сыграть на турнире в Майами

Теги Новак Джокович ATP Miami Open коронавирус Джо Байден Теннис

Губернатор штата Флорида Рон Де Сантис обратился к президенту США Джо Байдену с требованием пустить в страну Новака Джоковича.

Серб не сыграет на «Мастерсах» в Индиан-Уэллс и Майами. Он просил, чтобы для него сделали исключение и разрешили попасть в страну без прививки от коронавируса, но получил отказ.

Де Сантис назвал этот отказ «несправедливым, ненаучным и неприемлемым». Губернатор – член Республиканской партии, а Байден – демократ.

«Хотя Джокович, безусловно, представляет серьезную конкурентную угрозу для своих коллег-теннисистов, его присутствие в нашей стране не несет существенного риска для здоровья или общественной безопасности», – сказано в письме.

«Принять участие в этом турнире Джоковичу мешает только остающееся в силе ошибочное, ненаучное и устаревшее решение вашей администрации требовать прививку от ковида от иностранных гостей, желающих посетить нашу великую страну. Легенда американского тенниса Джон Макинрой недавно назвал это ограничение «абсурдным». Он был совершенно прав», – добавил Де Сантис.

Он написал, что вакцины «не так эффективны, как утверждалось изначально»; что сейчас коронавирус «значительно реже приводит к госпитализации или летальному исходу»; что «последние научные исследования выявили серьезные потенциальные риски для здоровья, связанные с вакциной».

Во Флориде с ноября 2021-го компаниям запрещено требовать от клиентов вакцинации от ковида: «Я горжусь этими усилиями, которые, несомненно, способствовали личной свободе и экономическому росту, не подвергая наших граждан какому-либо доказанному вреду».

Де Сантис попросил Байдена предоставить Джоковичу исключение, чтобы «он мог радовать и вдохновлять любителей тенниса во Флориде и по всей стране».

Турнир в Майами начнется 22 марта.

Запрет на въезд непривитых иностранцев будет действовать до 11 мая. Если он не будет снова продлен, то осенью Джокович сможет сыграть на US Open.

Как по величию Джоковича ударило нежелание прививаться? Сколько топ-титулов он еще мог выиграть?

😱 Джоковича не пускают в США. Почему и где еще ждать проблем? Он потеряет первое место в рейтинге?

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30 комментариев

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iden prime
Ответ Jefri AG
Не только Джоковича ведь не пускают, но и многих других людей. Почему именно для него должны делать исключение? Большинство населения планеты давно привилось и живёт спокойно, безо всяких последствий. А здоровый как мамонт спортсмен почему-то до смерти боится пары укольчиков, наверное верит в чипирование и прочий бред. Ну это его выбор. А не пускать непривитых иностранцев до 11 мая - выбор страны, в которой сейчас проходят турниры.
ты сделал укольчик.молодец.и каждый сам выбирает делать или нет
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barsiksimba
Ответ ГЕНПЛАН
В США и так каждый штат - фактически независимое государство.
Если каждый штат - независимое государство, тогда зачем просить Байдена о разрешении для иностранца въехать на свою территорию?
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Jefri AG
Не только Джоковича ведь не пускают, но и многих других людей. Почему именно для него должны делать исключение? Большинство населения планеты давно привилось и живёт спокойно, безо всяких последствий. А здоровый как мамонт спортсмен почему-то до смерти боится пары укольчиков, наверное верит в чипирование и прочий бред. Ну это его выбор. А не пускать непривитых иностранцев до 11 мая - выбор страны, в которой сейчас проходят турниры.
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ДМ-1чемпион
Как сказал сам бидон, у него врачи два раза вскрывали черепную коробку, что бы посмотреть есть ли у него мозг, но так ничего и не нашли!
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Привет Этоя
Ответ a2wai
Так Де Сантис ж просто себе набивает политических очков перед предстоящими выборами, заодно бьет Байдена по яйцам.
А когда заселится в Белый дом, будет последовательно проводить ту же самую политику.
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dedpihto59
За Де сантиса✋‼️
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Vadim Medvedev
Ответ a2wai
Так Де Сантис ж просто себе набивает политических очков перед предстоящими выборами, заодно бьет Байдена по яйцам.
так в этом и есть работа политика
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BananaMama
Эх, вакциносрач, прямо привет из тёплого лампового 2021
Когда главной проблемой было носить или не носить намордник и ставить или не ставить шмурдяк
Без вот этого всего, что началось в 2022
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Антон Киселёв
Ответ ГЕНПЛАН
В США и так каждый штат - фактически независимое государство.
Объясняй это тем, кто плюсует верхний комментарий, сравнивая РФ и США)))
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ГЕНПЛАН
Ответ Антон Киселёв
За право на самоопределение для каждого штата! Вашингтонский обком высасывает деньги которые приносят туристы в Майами! Да здравствует Флоридская Народная Республика!
В США и так каждый штат - фактически независимое государство.
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AEZAKMI228
Десантис пушка!!!
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GibsonFlyingV
Ответ Blue Monster
Да что там губернатор Флориды, сейчас бойцы за прививки со спортса расскажут, что уколоться байдой, не прошедшей должной проверки и не имеющей доказанной эффективности, умно, полезно, и вообще правильно
Особенно забавно было как 22 февраля вещали про ужасы короны,полный пипец,надо всех привить невзирая на показания и почаще, а 24 февраля коронавируса в России не стало
+7
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Alex19
Ответ a2wai
Так Де Сантис ж просто себе набивает политических очков перед предстоящими выборами, заодно бьет Байдена по яйцам.
Как говорили в 5-м элементе, Лас Локас страйкс эт болз!!!
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Nikolay Stavrogin
Чёт на этом фоне вспомнилось раболепное принятие клубами рпл фан уйди в ущерб своей экономике и в результате пустые трибуны
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a2wai
Так Де Сантис ж просто себе набивает политических очков перед предстоящими выборами, заодно бьет Байдена по яйцам.
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Curiouscat
интересно, будет ли дальше расти разница между синими и красными штатами в сша до размеров чего то более серьезного или она по прежнему останется на уровне таких вот вялых боданий с федералами (которые вероятно будут по большей части левыми в первой половине 21 века)
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Welshman09
Ответ Stas Novikov
Как думаете, сколько проработал бы российский губернатор, публично потребовавший что-то у Путина?
Имхо, смотря чего бы потребовал...

Если бы какой-нибудь российский губер потребовал бы от Путина разрешить ему при их встречах кланяться Путину в ноги и называть Путина "Ваше Величество" (по этикету времён русских царей и их воевод), то проработал бы ещё бы довольно долго, ИМХО! 😂
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DpeMa111
Дежа вю, ситуация как в Австралии годом ранее, там ему не сделали исключения и выдворили из страны
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GibsonFlyingV
Ответ Stas Novikov
Как думаете, сколько проработал бы российский губернатор, публично потребовавший что-то у Путина?
Он бы не попал в кресло губернатора вообще
+1
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From Moscow City
Ответ Stas Novikov
Как думаете, сколько проработал бы российский губернатор, публично потребовавший что-то у Путина?
Смотря какой губернатор. Есть одна республика на Кавказе, больше республика, чем остальные)
+20
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karabin
Ответ Stas Novikov
Как думаете, сколько проработал бы российский губернатор, публично потребовавший что-то у Путина?
Пфф. Этот губернатор через 2 года на место Байдена в Белом Доме сядет.
+18
-4
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Blue Monster
Да что там губернатор Флориды, сейчас бойцы за прививки со спортса расскажут, что уколоться байдой, не прошедшей должной проверки и не имеющей доказанной эффективности, умно, полезно, и вообще правильно
+2
-6
-4
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Виктор Ш.
Предвыборная гонка, не более)
+2
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Иван Алейников
У нас пойду у гаранта потребуй! Сразу как Фургал будет…
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Радость Ди Мария
За Императора впрягался ещё один сенатор от республиканцев + честные парни как Опелка и Джонни-малыш. И конечно хозяева ИУ-МИ. Всё бесполезно - в Вашингтоне байданутая администрация либер-глобалистов.
https://www.tennis365.com/atp-tour/novak-djokovic-vaccine-saga-ron-desantis-joe-biden-miami/
Они и так уже "лицо потеряли".
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