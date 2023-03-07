Каряка о Fan ID: «Для меня – не проблема, пошел и сделал. Зарегистрировался, поехал в МФЦ – заняло немного времени, не скажу, что были очереди»

не считает проблемой получение Fan ID.

«Я оформил Fan ID еще полгода назад, когда мне нужно было посетить первые тестовые стадионы. Для меня лично – это не проблема.

Зарегистрировался на Госуслугах, поехал в МФЦ – заняло все немного времени. Не скажу, что там были очереди за Fan ID.

Футбол – это игра для болельщиков. Болельщики должны ходить на стадион. Ситуация двоякая, болельщиков можно понять, у них есть свой взгляд.

Наверное, нужно идти на диалог с болельщиками, как-то обсуждать.

Но мы в футбол играем ради болельщиков. Они нужны. Кто-то сразу пошел и сделал, посетил стадион. А у кого-то категорическая позиция. За всех отвечать сложно.

В моем окружении все, кто связаны со спортом, оформили карточку – им нужно посещать стадионы. И мне она нужна по работе. Для меня лично Fan ID не проблема – я пошел и сделал. Каждый сам решает», – сказал бывший футболист « ».

Fan ID обрушил посещаемость футбола. Цифры и все доказательства

Мы поискали плюсы Fan ID. Вот что получилось