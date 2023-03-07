Каряка о Fan ID: «Для меня – не проблема, пошел и сделал. Зарегистрировался, поехал в МФЦ – заняло немного времени, не скажу, что были очереди»

Теги Крылья Советов Андрей Каряка премьер-лига Россия болельщики Спорт-Экспресс Fan ID Футбол

Андрей Каряка не считает проблемой получение Fan ID.

«Я оформил Fan ID еще полгода назад, когда мне нужно было посетить первые тестовые стадионы. Для меня лично – это не проблема.

Зарегистрировался на Госуслугах, поехал в МФЦ – заняло все немного времени. Не скажу, что там были очереди за Fan ID.

Футбол – это игра для болельщиков. Болельщики должны ходить на стадион. Ситуация двоякая, болельщиков можно понять, у них есть свой взгляд.

Наверное, нужно идти на диалог с болельщиками, как-то обсуждать.

Но мы в футбол играем ради болельщиков. Они нужны. Кто-то сразу пошел и сделал, посетил стадион. А у кого-то категорическая позиция. За всех отвечать сложно.

В моем окружении все, кто связаны со спортом, оформили карточку – им нужно посещать стадионы. И мне она нужна по работе. Для меня лично Fan ID не проблема – я пошел и сделал. Каждый сам решает», – сказал бывший футболист «Крыльев Советов».

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7 комментариев

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Ярослав Ройс
Каряка о приседании на бутылку: «Для меня – не проблема, пошел и сел. Зарегистрировался, поехал в МФЦ – заняло немного времени, не скажу, что были очереди»
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Adeen
Ответ Анатолий Новосельцев
Меня одного удивляет, что он только в 2022 году на госуслугах зарегился? 😂😂
Это странно, учитывая, что регистрацию на госуслугах требуют! во многих гос. учреждениях.
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Wesley
Ответ CriminalJoint62
Тоже самое, я еще за одно оформил фан ид собаке, на всякий случай
Пригодится, когда для контроля за скоплениями собачников введут "двор id"
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Анатолий Новосельцев
Меня одного удивляет, что он только в 2022 году на госуслугах зарегился? 😂😂
+1
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Sinister Kid
Ну да, болельщики не оформляют Fan ID, только из-за очередей.
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Pier Besuhof
Да оформляй наш Fan ID, там 12 капсул, надолго хватит.
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CriminalJoint62
Тоже самое, я еще за одно оформил фан ид собаке, на всякий случай
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