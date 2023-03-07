Наингголан об «Антверпене»: «Со мной обращались как с куском дерьма, как с паразитом, президент выгонял из страны. В СПАЛ играю за гроши, но с удовольствием»

рассказал, что к нему неуважительно относились в бельгийском « ».

«В «Антверпене» со мной обращались как с паразитом, как с куском дерьма.

В клуб пришел Овермарс на позицию спортивного директора, чтобы попытаться вернуть меня в основную команду, но никто не осмелился пойти против президента клуба.

Я делал все возможное в дубле, поддерживал молодых футболистов. Я был во многих клубах, и со мной никогда так не обращались. Я даже не мог прийти на тренировочную базу через главный вход.

Мои дочери – главная причина, по которой я вернулся в Бельгию. В противном случае я мог видеться с ними только в отпуске, и поэтому я хотел остаться в «Антверпене», даже потеряв много денег, как это произошло. Но это не проблема. Президент выгонял меня из страны. Я никогда ему этого не прощу.

За СПАЛ я играю за гроши, но с удовольствием», – сказал бельгийский полузащитник.

Наингголан забил один гол в пяти матчах за СПАЛ, который выступает в Серии B в этом сезоне.