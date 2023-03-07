Наингголан об «Антверпене»: «Со мной обращались как с куском дерьма, как с паразитом, президент выгонял из страны. В СПАЛ играю за гроши, но с удовольствием»

Теги Сборная Бельгии по футболу высшая лига Бельгия Д2 Италия Антверпен Марк Овермарс Раджа Наингголан СПАЛ контент Футбол

Раджа Наингголан рассказал, что к нему неуважительно относились в бельгийском «Антверпене».

«В «Антверпене» со мной обращались как с паразитом, как с куском дерьма. 

В клуб пришел Овермарс на позицию спортивного директора, чтобы попытаться вернуть меня в основную команду, но никто не осмелился пойти против президента клуба. 

Я делал все возможное в дубле, поддерживал молодых футболистов. Я был во многих клубах, и со мной никогда так не обращались. Я даже не мог прийти на тренировочную базу через главный вход.

Мои дочери – главная причина, по которой я вернулся в Бельгию. В противном случае я мог видеться с ними только в отпуске, и поэтому я хотел остаться в «Антверпене», даже потеряв много денег, как это произошло. Но это не проблема. Президент выгонял меня из страны. Я никогда ему этого не прощу. 

За СПАЛ я играю за гроши, но с удовольствием», – сказал бельгийский полузащитник.

Наингголан забил один гол в пяти матчах за СПАЛ, который выступает в Серии B в этом сезоне.

13 комментариев

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Максим Черкашин
Ответ Sevuska
Раджа это царь 👑, а не какой то там кусок .
👑💩😄
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Мохнатый55
Ответ Глебиньо
для меня лично,Наинголан-один из лучших игроков этого поколения.Рой Кин,Эдгар Давидс-по бельгийски
Костолом, сломавший Рафинью.
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Глебиньо
Ответ Саша Казенкинский
Плюс сумасшедший дальний удар и в дополнение нежелание ни под кого прогибаться, что во многом и определило его карьеру. Очень интересный игрок, который потолка так и не достиг
мне кажется,что свой потенциал он открыл на процентов 10 максимум
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Zidane 21
Ответ Саша Казенкинский
Плюс сумасшедший дальний удар и в дополнение нежелание ни под кого прогибаться, что во многом и определило его карьеру. Очень интересный игрок, который потолка так и не достиг
ему надо было в Ювентус переходить в своё время, а не ортачиться, реализовал бы весь свой потенциал.
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44ndfwwgbr
Ответ Глебиньо
для меня лично,Наинголан-один из лучших игроков этого поколения.Рой Кин,Эдгар Давидс-по бельгийски
Ему бы мозгов побольше…
+6
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+6
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DavidRobertJosephBeckham
Наинголан - одаренный футболист, но личность весьма одиозная.
+1
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toxa3006
Слишком скандальный персонаж, при том, что игрок очень неплохой. Но постоянно всё вокруг виноваты.
+5
0
+5
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Ваня Шипитко
В соцсетях распространились фото, на которых 34-летний хавбек курит электронную сигарету на скамейке запасных перед игрой против «Стандарда» (0:3).

В заявлении на официальном сайте «Антверпен» отметил, что игрок отстранен на неопределенный срок.
+5
0
+5
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Саша Казенкинский
Ответ Глебиньо
для меня лично,Наинголан-один из лучших игроков этого поколения.Рой Кин,Эдгар Давидс-по бельгийски
Плюс сумасшедший дальний удар и в дополнение нежелание ни под кого прогибаться, что во многом и определило его карьеру. Очень интересный игрок, который потолка так и не достиг
+12
0
+12
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whereissuso
У этого всегда все кроме него плохие и виноваты. С иным взглядом на мир мог бы действительно великим игроком стать, все данные для этого были.
+2
0
+2
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Глебиньо
для меня лично,Наинголан-один из лучших игроков этого поколения.Рой Кин,Эдгар Давидс-по бельгийски
+24
-1
+23
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Homelender_666
Так он сам нарушал дисциплину. Или было что-то ещё? Люди, можете просветить?
+8
-1
+7
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Sevuska
Раджа это царь 👑, а не какой то там кусок .
+18
0
+18
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