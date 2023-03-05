«Челси» сохраняет интерес к Абрахаму и после смены владельцев. У клуба есть право выкупа форварда у «Ромы» за 80 млн евро

Нападающий «Ромы» интересен «Челси» и « ».

Форвард – воспитанник академии « ». Он перешел в «Рому» летом 2021 года за 40+5 млн евро.

Как пишет The Athletic, Абрахам продолжает привлекать внимание английских клубов. «Челси» сохраняет интерес к Тэмми и после смены владельцев. У «синих» есть право обратного выкупа форварда за 80 млн евро – активировать опцию выкупа можно, начиная с июля.

Скауты «Манчестер Юнайтед» неоднократно посещали матчи «Ромы», чтобы понаблюдать за прогрессом Абрахама, но у «Челси» есть право первого отказа, и «Рома» обязана уведомить лондонский клуб, если какая-то другая команда выразит готовность выкупить нападающего за 80 млн евро.

Если « » попадет в Лигу чемпионов по итогам этого сезона, ее позиции в возможных переговорах усилятся.

В этом сезоне у 25-летнего форварда 7 голов и 4 результативные передачи в 33 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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