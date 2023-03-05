«Челси» сохраняет интерес к Абрахаму и после смены владельцев. У клуба есть право выкупа форварда у «Ромы» за 80 млн евро

Теги Рома Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Тэмми Абрахам Футбол

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам интересен «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Форвард – воспитанник академии «Челси». Он перешел в «Рому» летом 2021 года за 40+5 млн евро.

Как пишет The Athletic, Абрахам продолжает привлекать внимание английских клубов. «Челси» сохраняет интерес к Тэмми и после смены владельцев. У «синих» есть право обратного выкупа форварда за 80 млн евро – активировать опцию выкупа можно, начиная с июля.

Скауты «Манчестер Юнайтед» неоднократно посещали матчи «Ромы», чтобы понаблюдать за прогрессом Абрахама, но у «Челси» есть право первого отказа, и «Рома» обязана уведомить лондонский клуб, если какая-то другая команда выразит готовность выкупить нападающего за 80 млн евро.

Если «Рома» попадет в Лигу чемпионов по итогам этого сезона, ее позиции в возможных переговорах усилятся.

В этом сезоне у 25-летнего форварда 7 голов и 4 результативные передачи в 33 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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36 комментариев

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Бродяга-симпатяга
Его цена червонец но если Роме удастся развести Боэлю на бабки то респект
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Влад Волков
лол) Он сейчас и 30 не стоит. Уж лучше попробовать Лукаку встроить.
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Born is the King
Ответ Акира_1
120 лямов за 29 летнюю бельгийскую гориллу сложно ей простить. Хоть и хочется сказать, что он был топом в серии А, но весь прошлый опыт говорил, что он провалился в Англии. Тем более Лукаку и его язык одни из факторов развала Челси Тухеля.
Это да ,но в момент покупки казался идеальным вариантом, забивной нап с опытом в АПЛ. Думаю останься Грановская она бы отбила его цену или обменяла с выгодой
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MK
Ситуация с Лукакой повторяется)
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Старый Волк
Давай, Боэли, сделай это! 🙏🏻
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Мохнатый55
Ответ k_42
Абрам никакой. Просто удивительно, что с ним так возятся.
У него 27 голов в прошлом сезоне. Так что плохим нападающим он точно не является.
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sp.msk.86
право выкупа за 80)))
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Акира_1
Ответ Born is the King
Ну Мората на тот момент казался идеальным вариантом. Перспективный нап который показал себя в ЛЧ ,тем более она его продала за сумму покупки. Ром был МВП Серия А и Челси его хотел купить, когда он бегал за ирисок
120 лямов за 29 летнюю бельгийскую гориллу сложно ей простить. Хоть и хочется сказать, что он был топом в серии А, но весь прошлый опыт говорил, что он провалился в Англии. Тем более Лукаку и его язык одни из факторов развала Челси Тухеля.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Сергей Пацаваца
Марко Марин ещё играет?
А Алешандре Пато?
+4
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Махамаджон Ибрагимов
ФЕЙК!!!
+1
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k_42
Абрам никакой. Просто удивительно, что с ним так возятся.
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Lionel Andres Messi 10
Боэли наверняка сейчас в шоке от прошлого руководства клуба, прописавшего такие копеечные отступные.
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QWertY
Ответ Bunyod Turgunov
Дзапакоста, Баркли, Дринкутер, Пулишич, Зиеш, Шюрле и ещё можно вспомнить много провальные трансферы.
Бакаеко и Мимо Верный
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-3
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deadjoker
А нельзя купить нападающего который в ворота попадает не 1 из 10 явных голевых моментов а хотябы 5 из 10?
+1
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Bunyod Turgunov
Ответ Акира_1
Грановская сама приводила в Челси всяких Морат и Лукак.
Дзапакоста, Баркли, Дринкутер, Пулишич, Зиеш, Шюрле и ещё можно вспомнить много провальные трансферы.
+2
-2
0
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Милан. Тонали. 8.
Ответ Вадим Слуцкий
Отдали аж за 20, а взять могут всего за 80. Выгодно.
За 40+5
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wonderwall
Ответ Акира_1
Грановская сама приводила в Челси всяких Морат и Лукак.
ну а сколько Грановская толковых игроков привела ? уж чего ,а до Мудрика с Мадуэке она бы точно не додумалась
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Илья Деньгин
Несмотря на то, что в этом сезоне Тэмми не так ярок, очень хороший нападающий. В нынешнем Челси будет не лишним с их проблемами в атаке
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QWertY
Если Поттер желает видеть его в команде, то все 100 можно отдать. Победой над Лидсом он доказал, что способен давать результат
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Вадим Слуцкий
Отдали аж за 20, а взять могут всего за 80. Выгодно.
+3
-2
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Born is the King
Ответ Акира_1
Грановская сама приводила в Челси всяких Морат и Лукак.
Ну Мората на тот момент казался идеальным вариантом. Перспективный нап который показал себя в ЛЧ ,тем более она его продала за сумму покупки. Ром был МВП Серия А и Челси его хотел купить, когда он бегал за ирисок
+3
-1
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Evgen_Hazard
Я понимаю Влахович, но Абрахам?
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jwbmwbqvih
Тэмми,очень крутой нападающий. Но все проблемы в голове у него,видимо. Как только начинает играть круто,забивать,то,долго продержаться не может на этом уровне. Что в Челси,заиграл и потом потух,что сейчас в Роме. Прошлый сезон отлично провёл,а в этом опять что-то не так у него с игрой.
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Кирилл Куминский
После его трансфера в «Рому», казалось, что «Челси» удачно нагрел Моура… Но кто кого еще нагрел теперь) «Челси» не меняется
0
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Милан. Тонали. 8.
Лучше уже Фирмино забесплатно подписать ....
+5
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