Игрок «Пари НН» Михайлов: «Считаю, что я особо не нарушал правила. Но это «Зенит», поэтому нормально»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Роман Галимов Пари НН Малком Ярослав Михайлов Футбол

Хавбек «Пари НН» Ярослав Михайлов оценил эпизод с фолом, после которого «Зенит» открыл счет.

Михайлов угодил в ногу Малкому, после чего был назначен штрафной, с которого «Зенит» открыл счет. был открыт счет.

«Можно ли было не нарушать? Не знаю, я особо не нарушал, я так считаю. С моей стороны это так выглядело. Ну в принципе это «Зенит», поэтому нормально.

Футболист также сказал, что по его мнению «Зенит» не сумел создать острых моментов у ворот нижегородского клуба в первом тайме. Счет в матче 1:0 в пользу «Зенита» после первой половины встречи», – сказал хавбек «Пари НН» в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, матч обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым.

Стоит отметить, что Михайлов выступает за «Пари НН» на правах аренды из «Зенита».

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9 комментариев

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Любовь Мелехова
Ответ Skilled68
Наглый, но это же Зенит, в футбол играть не умею, но хоть похамлю для прессы.
Так он и на поле хамил, спортивной борьбой это назвать нельзя.
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0
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kokakoka
Слишком очевидный пенальти. Мог бы и признать
+1
0
+1
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Nogoi89
В конце в интервью можно было увидеть кровь на голеностопе Кругового.
0
0
0
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Kemal Gul
Ответ Саша Казанов
Особо не нарушал, но в общем то нарушил или особо не нарушал значит не нарушил? Поясните кто нибудь
Особо не нарушал - это как немного беременна
+4
0
+4
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Александр Беляков
забавно , учитывая что этот товарищ в аренде из Зенита
+2
0
+2
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Garikus89
Ждал эту новость еще после перерыва, до спортса долго доходит)
Причем он не просто воспитанник, он в нижнем вообще в аренде, видимо, назад не планирует)
+10
0
+10
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Skilled68
Наглый, но это же Зенит, в футбол играть не умею, но хоть похамлю для прессы.
+2
0
+2
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Дмитрий9779
Что значит "особо не нарушал"? Просто срубил Малкома.
+7
-1
+6
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Саша Казанов
Особо не нарушал, но в общем то нарушил или особо не нарушал значит не нарушил? Поясните кто нибудь
+2
-2
0
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