Игрок «Пари НН» Михайлов: «Считаю, что я особо не нарушал правила. Но это «Зенит», поэтому нормально»

Хавбек «Пари НН» Ярослав Михайлов оценил эпизод с фолом, после которого «Зенит» открыл счет.

Михайлов угодил в ногу Малкому, после чего был назначен штрафной, с которого «Зенит» открыл счет. был открыт счет.

«Можно ли было не нарушать? Не знаю, я особо не нарушал, я так считаю. С моей стороны это так выглядело. Ну в принципе это «Зенит», поэтому нормально.

Футболист также сказал, что по его мнению «Зенит» не сумел создать острых моментов у ворот нижегородского клуба в первом тайме. Счет в матче 1:0 в пользу «Зенита» после первой половины встречи», – сказал хавбек «Пари НН» в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, матч обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым.

Стоит отметить, что Михайлов выступает за «Пари НН» на правах аренды из «Зенита».

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