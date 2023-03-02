«Я думал, у меня галлюцинации». Калулу рассказал, как Тони Паркер уговаривал его остаться в «Лионе», а Мальдини – перейти в «Милан»

Защитник Пьер Калулу рассказал про обстоятельства перехода в « » из « » в 2020 году.

«Я был во второй команде «Лиона», и мне позвонили Мальдини и . Они восторженно отзывались о моей игре, говорили вещи, которые только тот, кто давно за мной следит, мог подметить. Мне это льстило.

Я сделал вид, что для меня это ничего не значит, но это было очень приятно. Они сказали мне, что «Милан» готов ждать два месяца, шесть, год, полтора», – сказал Калулу в интервью La Repubblica.

Также он рассказал, что бывший разыгрывающий «Сан-Антонио» и сборной Франции по баскетболу Тони Паркер уговаривал его остаться в «Лионе».

«Мне поступил видеозвонок от него, и я подумал, что у меня галлюцинации. Мы разговаривали 45 минут. Он сказал мне: «Я понимаю, насколько ты талантливый, выбор за тобой». Иметь номер Паркера в телефонной книге не каждому дано», – отметил защитник.

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