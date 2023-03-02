Шакири посоветовал «Ливерпулю» менять схему: «Возможно, соперники теперь знают, как играть против них. То же самое было с «Барсой» и тики-такой»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Джердан Шакири тактика Футбол

Джердан Шакири высказался о неудачных результатах «Ливерпуля» в этом сезоне. 

«Это нормальный процесс, который может произойти в футболе. Особенно в этом сезоне, можно заметить, что «Ливерпуль», возможно, находится не в лучшей форме. Они испытывают затруднения в игре.

Вероятно, им иногда нужно менять свою схему, потому что мне кажется, что «Ливерпуль» не использовал много схем и долгое время играл по одной и той же. 

Да, возможно, они [соперники] теперь знают, как играть против «Ливерпуля», и то же самое было с «Барселоной» и тики-такой. Против каждой тактики в свое время научатся играть.

Так что, возможно, им придется немного измениться. Но я слишком далеко зашел в высказывании своего мнения, потому что я ушел из клуба и не знаю, что там на самом деле происходит в данный момент», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля», выступающий за «Чикаго Файр».

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9 комментариев

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Мага Аушев
Ответ Матвей Бондарев
Нуньез чистый форвард, Жота чистый форвард
Нуньес вингера мля играет))
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Матвей Бондарев
Он в чём-то прав, нужно быть чуть более непредсказуемым, чем сейчас. Раньше Мане как раз и был эталоном непредсказуемости. Поэтому Диаз так хорошо вошёл в Ливерпуль, потому что Диаз тоже мастер импровизации на поле. Салах как Роббен в своё время: мяч принял, сместился с фланга, либо издалека пробил, либо в штрафную вошёл.
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Матвей Бондарев
Ответ za_vsu_xypmy
кто сейчас на ваш взгляд чистый форвард?
Нуньез чистый форвард, Жота чистый форвард
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Mairambek Jusupbekov
Схема ничего не решает
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za_vsu_xypmy
Ответ MeRsEySiDe
Так схему Клопп поменял, с ложной девятки на чистого напа
кто сейчас на ваш взгляд чистый форвард?
+1
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Sevuska
Шакири в Стоке тоже лучше смотрелся , чем в Ливерпуле. Так бывает .
+2
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charly_54
Главное чтоб пике Шакири с шакирой не перепутал
+3
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MeRsEySiDe
Так схему Клопп поменял, с ложной девятки на чистого напа
+4
-1
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Streetbor
Показалось... С Пике не разобралась, а тут Ливерпулю советует))
+18
-1
+17
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