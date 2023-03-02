Шакири посоветовал «Ливерпулю» менять схему: «Возможно, соперники теперь знают, как играть против них. То же самое было с «Барсой» и тики-такой»

высказался о неудачных результатах «Ливерпуля» в этом сезоне.

«Это нормальный процесс, который может произойти в футболе. Особенно в этом сезоне, можно заметить, что «Ливерпуль», возможно, находится не в лучшей форме. Они испытывают затруднения в игре.

Вероятно, им иногда нужно менять свою схему, потому что мне кажется, что «Ливерпуль» не использовал много схем и долгое время играл по одной и той же.

Да, возможно, они [соперники] теперь знают, как играть против «Ливерпуля», и то же самое было с «Барселоной» и тики-такой. Против каждой тактики в свое время научатся играть.

Так что, возможно, им придется немного измениться. Но я слишком далеко зашел в высказывании своего мнения, потому что я ушел из клуба и не знаю, что там на самом деле происходит в данный момент», – сказал бывший полузащитник « », выступающий за «Чикаго Файр».

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