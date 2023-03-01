Тавареш раздражал Артету и тренеров «Арсенала». Его отправили в аренду в «Марсель» (L’Equipe)
В «Арсенале» были недовольны поведением Нуну Тавареша.
Как сообщает L’Equipe, 23-летний защитник, перешедший в «Арсенал» летом 2021 года из «Бенфики», раздражал своим поведением Микеля Артету и тренерский штаб. По этой причине португальца отправили в годичную аренду в «Марсель» перед началом текущего сезона. Чем именно футболист раздражал тренеров «Арсенала», не уточняется.
В нынешнем сезоне Лиги 1 Тавареш провел 21 матч и забил 6 голов. Его подробную статистику можно найти здесь.
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а французская пресса похоже просто подогревает тему перманентного трансфера))