Тавареш раздражал Артету и тренеров «Арсенала». Его отправили в аренду в «Марсель» (L’Equipe)

В « » были недовольны поведением .

Как сообщает L’Equipe, 23-летний защитник, перешедший в «Арсенал» летом 2021 года из «Бенфики», раздражал своим поведением и тренерский штаб. По этой причине португальца отправили в годичную аренду в « » перед началом текущего сезона. Чем именно футболист раздражал тренеров «Арсенала», не уточняется.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Тавареш провел 21 матч и забил 6 голов. Его подробную статистику можно найти здесь.

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