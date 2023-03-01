Тавареш раздражал Артету и тренеров «Арсенала». Его отправили в аренду в «Марсель» (L’Equipe)

Теги Марсель Микель Артета премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал Нуну Тавареш Футбол

В «Арсенале» были недовольны поведением Нуну Тавареша.

Как сообщает L’Equipe, 23-летний защитник, перешедший в «Арсенал» летом 2021 года из «Бенфики», раздражал своим поведением Микеля Артету и тренерский штаб. По этой причине португальца отправили в годичную аренду в «Марсель» перед началом текущего сезона. Чем именно футболист раздражал тренеров «Арсенала», не уточняется. 

В нынешнем сезоне Лиги 1 Тавареш провел 21 матч и забил 6 голов. Его подробную статистику можно найти здесь.

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6 комментариев

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Barsa! bolshe chem klub
когда раздражают, отправляют кого в Марсель кого в Аль-Наср
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Артём Лапицкий
судя по документалке от Amazon, он просто был слишком замкнутым в себе, и ни с кем особо не общался, и судя по той же документалке, но уже со стороны тренерского штаба, к нему с пониманием искали подход
а французская пресса похоже просто подогревает тему перманентного трансфера))
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Станнис Баратеон
Отправляли в Марсель, но он приехал в Спартак
+2
-2
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Fodik
Просто пришел Зинченко на его позицию
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Евгений Метелкин
новость, которая заслуживает внимания, очень информативно
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Konstar
Тавареш - это всадник без головы. Может учинить хаос как в чужой штрафной площади, так и в своей :))
+6
0
+6
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