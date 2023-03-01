Тренер «Торино» заменил Радонича через 15 минут после выхода на замену: «Я не смог сделать из него футболиста. Полное отсутствие уважения»

был заменен через 15 минут после выхода на замену.

В 24-м туре Серии А «Торино» уступил « » со счетом 2:4.

Защитник Неманя Радонич вышел на замену на 59-й минуте, однако уже через 15 минут главный тренер « » Иван Юрич произвел обратную замену, после чего игрок и тренер общались на повышенных тонах. Юрич посчитал, что третий гол «Ювентуса» был забит по вине Радонича, поскольку тот оставил одного в момент навеса на .

«Очевидно, я не смог сделать из него футболиста. И если он так себя ведет, то это полное отсутствие уважения», – сказал Юрич после матча.

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