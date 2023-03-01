Тренер «Торино» заменил Радонича через 15 минут после выхода на замену: «Я не смог сделать из него футболиста. Полное отсутствие уважения»
Неманя Радонич был заменен через 15 минут после выхода на замену.
В 24-м туре Серии А «Торино» уступил «Ювентусу» со счетом 2:4.
Защитник Неманя Радонич вышел на замену на 59-й минуте, однако уже через 15 минут главный тренер «Торино» Иван Юрич произвел обратную замену, после чего игрок и тренер общались на повышенных тонах. Юрич посчитал, что третий гол «Ювентуса» был забит по вине Радонича, поскольку тот оставил Федерико Кьезу одного в момент навеса на Бремера.
«Очевидно, я не смог сделать из него футболиста. И если он так себя ведет, то это полное отсутствие уважения», – сказал Юрич после матча.
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Пс. Радоньич никакой не защитник и да, он упустил бремера, к слову, бывшего игрока торино, на угловом, но перед этим крайне убого распорядился мячом в штрафной, когда после паса пяткой миранчука правый краёк торино зарядил в перекладину. И мяч отскочил как раз к Радоньичу, но он просто подарил мяч сопернику при счете 2-2. Потом упустил Бремера и стало 2-3. Также дебютировал после возвращения погба, но ничего не сделал