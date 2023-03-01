Тренер «Торино» заменил Радонича через 15 минут после выхода на замену: «Я не смог сделать из него футболиста. Полное отсутствие уважения»

Теги Торино Ювентус серия А Италия Иван Юрич Неманя Радонич Федерико Кьеза Бремер Футбол

Неманя Радонич был заменен через 15 минут после выхода на замену.

В 24-м туре Серии А «Торино» уступил «Ювентусу» со счетом 2:4.

Защитник Неманя Радонич вышел на замену на 59-й минуте, однако уже через 15 минут главный тренер «Торино» Иван Юрич произвел обратную замену, после чего игрок и тренер общались на повышенных тонах. Юрич посчитал, что третий гол «Ювентуса» был забит по вине Радонича, поскольку тот оставил Федерико Кьезу одного в момент навеса на Бремера.

«Очевидно, я не смог сделать из него футболиста. И если он так себя ведет, то это полное отсутствие уважения», – сказал Юрич после матча.

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3 комментария

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Osodj Djhshs
Матч был сутки назад, а спортс проснулся только сейчас. Кратко суть игры - торино катал мяч 60% времени, половина остроты исходила от умных пасов Миранчука, временами Юве был прижат к своим воротам. Торино забил 2, Ювентус 10 раз за матч подошел к их воротам, заработал 6 стандартов, 3 из них забил, один забил квадрадо после неразберихи во вратарской.
Пс. Радоньич никакой не защитник и да, он упустил бремера, к слову, бывшего игрока торино, на угловом, но перед этим крайне убого распорядился мячом в штрафной, когда после паса пяткой миранчука правый краёк торино зарядил в перекладину. И мяч отскочил как раз к Радоньичу, но он просто подарил мяч сопернику при счете 2-2. Потом упустил Бремера и стало 2-3. Также дебютировал после возвращения погба, но ничего не сделал
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Радоньич никогда не был защитником. То что Юрич его выпустил латералям, его дело.
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Иван Шаров
Он реально, всё запорол как вышел на замену. И мяч терял просто так
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