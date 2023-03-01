«Тоттенхэм» уволил скаута после интервью колумбийскому ТВ. Он раскрыл, что «шпоры» следят за вратарем «Атлетико Насьональ» Мьером

« » уволил скаута из-за интервью колумбийскому телевидению.

В интервью WinSportsTV Джефф Ветере раскрыл информацию о трансферной цели «шпор», чем оказались очень недовольны в клубе.

Ветере спросили, следит ли он за 22-летним голкипером « » Кевин Мьером.

«Да, я ездил в Медельин, чтобы посмотреть игру «Насьоналя» в выходные. Я был очень впечатлен качествами вратаря. Думаю, что скоро он будет играть за сборную [Колумбии]», – ответил Ветере.

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы