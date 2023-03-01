«Тоттенхэм» уволил скаута после интервью колумбийскому ТВ. Он раскрыл, что «шпоры» следят за вратарем «Атлетико Насьональ» Мьером
«Тоттенхэм» уволил скаута из-за интервью колумбийскому телевидению.
В интервью WinSportsTV Джефф Ветере раскрыл информацию о трансферной цели «шпор», чем оказались очень недовольны в клубе.
Ветере спросили, следит ли он за 22-летним голкипером «Атлетико Насьональ» Кевин Мьером.
«Да, я ездил в Медельин, чтобы посмотреть игру «Насьоналя» в выходные. Я был очень впечатлен качествами вратаря. Думаю, что скоро он будет играть за сборную [Колумбии]», – ответил Ветере.
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