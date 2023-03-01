«Тоттенхэм» уволил скаута после интервью колумбийскому ТВ. Он раскрыл, что «шпоры» следят за вратарем «Атлетико Насьональ» Мьером

Теги премьер-лига Англия телевидение Тоттенхэм высшая лига Колумбия Атлетико Насьональ Кевин Мьер Футбол

«Тоттенхэм» уволил скаута из-за интервью колумбийскому телевидению.

В интервью WinSportsTV Джефф Ветере раскрыл информацию о трансферной цели «шпор», чем оказались очень недовольны в клубе.

Ветере спросили, следит ли он за 22-летним голкипером «Атлетико Насьональ» Кевин Мьером.

«Да, я ездил в Медельин, чтобы посмотреть игру «Насьоналя» в выходные. Я был очень впечатлен качествами вратаря. Думаю, что скоро он будет играть за сборную [Колумбии]», – ответил Ветере.

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3 комментария

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deadjoker
Боули: так, нам нужен новый вратарь.
+9
0
+9
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Влад Яшнов
Тут судьба титулов решается, а он конкурентам такие вбросы даёт...
+13
0
+13
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alexis2020
"крот"
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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