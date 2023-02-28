Артета о Поттере: «Семья и близкие не заслуживают страданий, когда вы не выиграли матч. Нельзя разрушать свою жизнь из-за этого»
Микель Артета высказался о давлении на тренера «Челси» Грэма Поттера.
Под руководством Поттера «Челси» выиграл лишь 1 из последних 11 матчей. Болельщики требуют отставки тренера: хэштег #ПоттерВон выходил в тренды твиттера после поражения от «Саутгемптона» в АПЛ.
«Мы коллеги, и нам всем хорошо знакомо давление, требования и неопределенность, с которыми приходится сталкиваться в этой сфере.
Дело в том, что мяч должен попасть в сетку, и есть много факторов, которые препятствуют этому, и некоторые из них невозможно контролировать. Конечно, я сочувствую ему, потому что знаю, каково переживать подобные моменты.
В ходе работы могут возникать трудности и испытания, особенно после поражений, но и после побед тоже, потому что эта работа требует многого. Но нельзя разрушать из-за этого свою жизнь. Ваша семья, друзья и близкие не заслуживают страданий просто из-за того, что вы не выиграли матч.
Так что моя ситуация, я думаю, была на грани, но иногда может понадобиться помощь – кто-то, кто мог бы нарисовать эту картину перед вами, потому что иногда в таком положении нелегко это увидеть», – сказал главный тренер «Арсенала».
Верните Челси!!!
В Челси любой футболист считает себя звездой просто потому что он вышел на поле