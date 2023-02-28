Артета о Поттере: «Семья и близкие не заслуживают страданий, когда вы не выиграли матч. Нельзя разрушать свою жизнь из-за этого»

высказался о давлении на тренера «Челси» .

Под руководством Поттера « » выиграл лишь 1 из последних 11 матчей. Болельщики требуют отставки тренера: хэштег #ПоттерВон выходил в тренды твиттера после поражения от «Саутгемптона» в .

«Мы коллеги, и нам всем хорошо знакомо давление, требования и неопределенность, с которыми приходится сталкиваться в этой сфере.

Дело в том, что мяч должен попасть в сетку, и есть много факторов, которые препятствуют этому, и некоторые из них невозможно контролировать. Конечно, я сочувствую ему, потому что знаю, каково переживать подобные моменты.

В ходе работы могут возникать трудности и испытания, особенно после поражений, но и после побед тоже, потому что эта работа требует многого. Но нельзя разрушать из-за этого свою жизнь. Ваша семья, друзья и близкие не заслуживают страданий просто из-за того, что вы не выиграли матч.

Так что моя ситуация, я думаю, была на грани, но иногда может понадобиться помощь – кто-то, кто мог бы нарисовать эту картину перед вами, потому что иногда в таком положении нелегко это увидеть», – сказал главный тренер « ».