Артета о Поттере: «Семья и близкие не заслуживают страданий, когда вы не выиграли матч. Нельзя разрушать свою жизнь из-за этого»

Теги Челси Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал Грэм Поттер Футбол

Микель Артета высказался о давлении на тренера «Челси» Грэма Поттера.

Под руководством Поттера «Челси» выиграл лишь 1 из последних 11 матчей. Болельщики требуют отставки тренера: хэштег #ПоттерВон выходил в тренды твиттера после поражения от «Саутгемптона» в АПЛ.

«Мы коллеги, и нам всем хорошо знакомо давление, требования и неопределенность, с которыми приходится сталкиваться в этой сфере.

Дело в том, что мяч должен попасть в сетку, и есть много факторов, которые препятствуют этому, и некоторые из них невозможно контролировать. Конечно, я сочувствую ему, потому что знаю, каково переживать подобные моменты.

В ходе работы могут возникать трудности и испытания, особенно после поражений, но и после побед тоже, потому что эта работа требует многого. Но нельзя разрушать из-за этого свою жизнь. Ваша семья, друзья и близкие не заслуживают страданий просто из-за того, что вы не выиграли матч.

Так что моя ситуация, я думаю, была на грани, но иногда может понадобиться помощь – кто-то, кто мог бы нарисовать эту картину перед вами, потому что иногда в таком положении нелегко это увидеть», – сказал главный тренер «Арсенала».

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12 комментариев

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rabindradat
Нужно верить в Грэма, это брат Гарри. Он может сотворять невероятные футбольные чудеса.
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Кирилл Сегеда
Ему бы харизмы...
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Владимир Владимир
Тогда тренируйте балерин)
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Kipriot
Госпожа удача, в Челси вас ждут, уже в ближайшее время.
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Billy_Shears
#ЧелсиВон
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The Best
Вообще вопросы должны быть к руководству,зачем брать тренера который в топ клубе не работал (Тен Хаг исключение,его Аякс рвал и метал что в чемпионате что в ЛЧ).При этом Поттер слишком мягкий,у него нет характера а это важно когда ты работаешь в топ клубе,в другом случае раздевалка тебя не заметит.
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rusichi
Не в те сани сел Поттер. Хороший человек - не профессия.
Верните Челси!!!
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Apol
Пора гнать этого физрука, который засиделся на скамейке Челси
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DolJun
это он про один матч? поттер так то уже больше одного слил если что
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llolishe
В Брайтоне футболисты ноунеймы играли топово чтобы попасть потом в топ клубы
В Челси любой футболист считает себя звездой просто потому что он вышел на поле
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nick-basil
В Европе много работы и в футболе и не в футболе. Знал куда и зачем шол. Пора валить и сопли подтереть
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А. Мостовой
бедный страдалец поттер, всего лишь зарабатывает миллионы сидя на скамейке, как же он выносит такую боль
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