«Тоттенхэм» и «Ф-1» заключили 15-летнее соглашение о сотрудничестве

« » заключил договор о сотрудничестве с «Формулой-1».

Соглашение рассчитано на 15 лет. В рамках сотрудничества на стадионе «Тоттенхэма» будет построен комплекс для картинга, который будет включать трассы как для взрослых, так и для юниоров. Под одной из трибун стадиона также будет построена самая длинная крытая трасса в Лондоне.

Также в рамках партнерства планируется проведение различных мероприятий, направленных на популяризацию автоспорта среди молодежи и профориентацию в сфере инженерии и разработки программного обеспечения.