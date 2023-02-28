«Тоттенхэм» и «Ф-1» заключили 15-летнее соглашение о сотрудничестве

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Формула-1 стадионы Тоттенхэм Хотспур Стэдиум Футбол

«Тоттенхэм» заключил договор о сотрудничестве с «Формулой-1».

Соглашение рассчитано на 15 лет. В рамках сотрудничества на стадионе «Тоттенхэма» будет построен комплекс для картинга, который будет включать трассы как для взрослых, так и для юниоров. Под одной из трибун стадиона также будет построена самая длинная крытая трасса в Лондоне.

Также в рамках партнерства планируется проведение различных мероприятий, направленных на популяризацию автоспорта среди молодежи и профориентацию в сфере инженерии и разработки программного обеспечения.

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10 комментариев

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M93
Какие никакие трофеи у них есть, только было это очень давно. Но выбор Формулы 1 действительно странный. )
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xbfy7wncvc
Ответ M93
Наконец-то Тоттенхэм узнает, что такое трофеи. А то уже забыл про это. )
Как можно забыть то, что не выигрывал?)))
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Yuri Ten
Что не говори, но Леви отличную арену сделал ТТХ
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M93
Ответ therealgreenman
Да они и не помнили
Ну последний титул у них датируется 2008 годом. Кубок Английской лиги.
+1
-1
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DolJun
и девиз "блиц-блиц, скорость без границ")
+2
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therealgreenman
Ответ M93
Наконец-то Тоттенхэм узнает, что такое трофеи. А то уже забыл про это. )
Да они и не помнили
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-3
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M93
Наконец-то Тоттенхэм узнает, что такое трофеи. А то уже забыл про это. )
+2
-2
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fellx
Формула - 1, а трофеев - 0)
0
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-1
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Wellerman
Всё логично, Ауди скоро приходят в Ф1, у ТТХ есть Ауди Кап, грамотный ход со всех точек зрения)))
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nb8dwryv56
А толку? Все равно будут держать Кейна и Сона до пенсии, никого не покупая
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-1
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