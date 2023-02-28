Глушаков перед «Зенитом»: «Один матч в Петербурге «Пари НН» уже отыграл. Надеюсь, и следующий будет удачным»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Денис Глушаков Звезда Санкт-Петербург Пари НН Футбол

Денис Глушаков высказался после победы «Пари НН» над «Звездой» (2:0) в Фонбет Кубке России.

— До игры со «Звездой» прошла информация, что вы не будете играть, поскольку поле на стадионе «Кировец» в Петербурге искусственное. Однако в итоге вы все же вышли на замену.

— Ничего страшного — просто до этого было небольшое повреждение на сборах. Так что был готов, а дальше решать тренерам.

— К новой команде уже привыкли?

— Адаптировался, все хорошо, спасибо.

— Полузащитник «Пари НН» Михайлов пошутил, что это не команда вас приняла, а вы ее.

— Да ладно, хорош, это они так, из уважения (улыбается).

— У «Пари НН» два матча подряд в Петербурге — вслед за кубковой со «Звездой» вам в субботу играть на «Газпром Арене» с «Зенитом» в чемпионате.

— Один матч уже отыграли. Надеюсь, и следующий будет удачным, — сказал хавбек «Пари НН».

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3 комментария

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Любовь Мелехова
Оптимист.
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мосгорсуд
Смешной Глушаков)
0
-1
-1
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Кирилл.С-Пб
Ну ну)))
+2
-2
0
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