Глушаков перед «Зенитом»: «Один матч в Петербурге «Пари НН» уже отыграл. Надеюсь, и следующий будет удачным»
Денис Глушаков высказался после победы «Пари НН» над «Звездой» (2:0) в Фонбет Кубке России.
— До игры со «Звездой» прошла информация, что вы не будете играть, поскольку поле на стадионе «Кировец» в Петербурге искусственное. Однако в итоге вы все же вышли на замену.
— Ничего страшного — просто до этого было небольшое повреждение на сборах. Так что был готов, а дальше решать тренерам.
— К новой команде уже привыкли?
— Адаптировался, все хорошо, спасибо.
— Полузащитник «Пари НН» Михайлов пошутил, что это не команда вас приняла, а вы ее.
— Да ладно, хорош, это они так, из уважения (улыбается).
— У «Пари НН» два матча подряд в Петербурге — вслед за кубковой со «Звездой» вам в субботу играть на «Газпром Арене» с «Зенитом» в чемпионате.
— Один матч уже отыграли. Надеюсь, и следующий будет удачным, — сказал хавбек «Пари НН».
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