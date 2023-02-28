Глушаков перед «Зенитом»: «Один матч в Петербурге «Пари НН» уже отыграл. Надеюсь, и следующий будет удачным»

высказался после победы «Пари НН» над « » (2:0) в Фонбет Кубке России.

— До игры со «Звездой» прошла информация, что вы не будете играть, поскольку поле на стадионе «Кировец» в Петербурге искусственное. Однако в итоге вы все же вышли на замену.

— Ничего страшного — просто до этого было небольшое повреждение на сборах. Так что был готов, а дальше решать тренерам.

— К новой команде уже привыкли?

— Адаптировался, все хорошо, спасибо.

— Полузащитник «Пари НН» Михайлов пошутил, что это не команда вас приняла, а вы ее.

— Да ладно, хорош, это они так, из уважения (улыбается).

— У « » два матча подряд в Петербурге — вслед за кубковой со «Звездой» вам в субботу играть на «Газпром Арене» с « » в чемпионате.

— Один матч уже отыграли. Надеюсь, и следующий будет удачным, — сказал хавбек «Пари НН».